Parlamenti francez e cilëson Wagnerin “grup terrorist”, zbulohet arsyeja!

Asambleja Kombëtare e Francës votoi të martën për përcaktimin e grupit paraushtarak të Rusisë Wagner si një entitet terrorist.









Të gjithë ligjvënësit e pranishëm në parlament – 331 në total – votuan në favor të rezolutës, e cila është jo detyruese. Rezoluta i bën thirrje Bashkimit Evropian që të regjistrojë Wagnerin në listën e grupeve terroriste të BE-së.

“Kjo rezolutë dhe shtrirja e saj evropiane synon … të përforcojë mjetet ligjore kundër [grupit Wagner]. Shtimi i tij në listën e BE-së do të prekte të gjitha palët e interesuara, bankat, që e bëjnë të mundur aktivitetin e saj”, tha Benjamin Haddad, një deputet që i përket partisë së Rilindjes së Emmanuel Macron dhe një nga autorët e tekstit. Rezoluta nuk është detyruese, por dërgon “një mesazh politik dhe simbolik”, tha Haddad.

“Ata nuk janë thjesht mercenarë, ka një vullnet për të masakruar civilët për përfitime politike … për të destabilizuar institucionet”, tha Haddad për POLITICO përpara votimit.

Grupi mercenar rus tashmë është përballur me disa raunde sanksionesh nga Bashkimi Evropian. Në prill të vitit 2022, BE-ja e vendosi shefin e Wagner-it, Yevgeny Prigozhin, në listën e individëve të sanksionuar në kontekstin e luftës në Ukrainë, dhe në prill të këtij viti, Wagner-it iu shtua një listë tjetër e subjekteve të sanksionuara për shkak të pjesëmarrjes së tyre aktive në luftën e Rusisë. agresioni kundër Ukrainës”.

Vendosja e Wagner në listën e organizatave terroriste të BE-së do t’i jepte një goditje tjetër grupit, argumenton Haddad, pasi do të përforconte “mjetet sistematike” kundër organizatës, që do të thotë “kushdo që lidhet me Wagnerin mund të ndiqet penalisht me akuza për terrorizëm”.

Sipas Këshillit Evropian, 13 persona dhe 21 grupe janë në listë. Personat ose subjektet mund t’i shtohen listës në bazë të propozimeve nga shtetet anëtare, por këto duhet të bazohen në “një vendim të një autoriteti kompetent” nga ai vend ose një tjetër.

Franca ka qenë nën presionin e grupit Wagner në Afrikë, ku ndikimi i Parisit po zbehet. Në janar, ministri francez i mbrojtjes Sébastien Lecornu tha se grupi Wagner “e kishte bërë Francën armikun e saj numër një në Afrikë” dhe po synonte interesat franceze.

Gazeta Shqiptare