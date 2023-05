Rikthimi i Katargate? Eva Kaili dhe kolegët e saj të akuzuar duan të rifillojnë punën në Parlamentin Evropian

Eva Kaili kërkon kthimin e punës së saj në Parlamentin Evropian.









Politikania e famshme greke, një nga të dyshuarat kryesorë në një skandal të supozuar të parave për ndikim, së shpejti do të përpiqet t’i hiqen kushtet e arrestit shtëpiak në mënyrë që të mund të rifillojë detyrën e saj si parlamentare evropiane, thanë avokatët e Kailit për POLITICO.

Dy eurodeputetët e tjerë të përfshirë në hetim – belgu Marc Tarabella dhe italiani Andrea Cozzolino – së shpejti mund të ndjekin shembullin. Që nga e marta, Tarabella nuk do të duhet të mbajë më byzylyk elektronik dhe do të mund të lërë arrestin shtëpiak edhe pse në kushte të caktuara.

Të tre janë ende të akuzuar për korrupsion, pastrim parash dhe pjesëmarrje në një organizatë kriminale në një hetim që është njohur si Qatargate.

Por siç thotë zyra e shtypit e Kuvendit, ata “mbetën anëtarë të Parlamentit Evropian me të gjitha të drejtat që lidhen me funksionin”.

Që do të thotë se ata të gjithë po paguhen nga buxheti i BE-së – dhe ende mund të votojnë.

Kreu i dyshuar i skemës së korrupsionit – Pier Antonio Panzeri – pushoi së qeni deputet në 2019-ën pas 15 vitesh qëndrimi në detyrë.

Meqenëse masat e punës në distancë të vendosura gjatë pandemisë kanë skaduar, parlamentarët evropianë nuk mund të votojnë më kur janë në shtëpi ose jashtë Belgjikës – që do të thotë se tre ligjvënësit aktivë mund të rifillojnë detyrat e tyre të plota vetëm nëse hiqen kushtet e arrestit shtëpiak.

Pavarësisht, kthimi i politikanëve në Parlamentin Evropian mund të jetë një luftë e vështirë, pasi ata do të duhet të bindin autoritetet se nuk duhet të jenë më objekt i ndalimit në shtëpi.

Tre eurodeputetët u përjashtuan nga grupi i tyre socialistë dhe demokratë në Parlament pas skandalit. Tani duket se grupi i tyre i mëparshëm po i fshin duart fare.

Kur u pyet për mundësinë e kthimit të tre në Parlament, Iratxe García Perez, presidenti i grupit socialist dhe demokrat në Parlamentin Evropian, tha: “Këta njerëz nuk janë anëtarë të grupit tonë, kështu që unë nuk di asgjë për kjo dhe grupi nuk do të bëjë asgjë për këtë.”

Në një shenjë se sa toksik politikisht mund të jetë ky veprim, disa deputetë nga Partia Popullore Evropiane dhe Renew refuzuan të komentojnë mbi këtë çështje.

Kërkimi i Kailit

“Eva Kaili po rindërton jetën e saj duke pasur tre prioritete: a) të shërojë plagët e shkaktuara në botën mendore të fëmijës së saj nga mungesa katërmujore e komunikimit thelbësor me nënën e saj; b) të dokumentojë pafajësinë e saj; c) të kthehet aktivisht tek detyrat në Parlamentin Evropian”, thanë avokatët e saj Sven Mary dhe Michalis Dimitrakopoulos në një deklaratë me shkrim.

Muajin e kaluar, ligjvënësi grek i BE-së u lirua nga burgu në arrest shtëpiak në pritje të gjyqit. Ajo tani jeton me vajzën e saj në apartamentin e saj në Rue Wiertz në Bruksel, vetëm 100 metra nga ndërtesat kryesore të Parlamentit Evropian.

Dhe ja ku ajo aspiron të kthehet.

Kaili ishte një nga të parët e arrestuar dhe akuzuar në dhjetor në hetimin e gjerë të prokurorisë belge nëse vendet e huaja, përfshirë Katarin dhe Marokun, po korruptonin ligjvënësit e BE-së.

Ligji grek thotë se një dënim përfundimtar duhet të jetë në fuqi – pasi të ketë shteruar plotësisht të gjitha apelimet e mundshme – përpara se dikujt të mund të hiqet përfundimisht nga pozicioni i tij si parlamentar.

Një tjetër eurodeputet grek, Ioannis Lagos nga partia neo-naziste Agimi i Artë, aktualisht po vuan dënimin me burg në Greqi pasi u dënua për pjesëmarrje në një organizatë kriminale. Ai nuk mund të kryejë detyra parlamentare nga burgu – por ai ka apeluar vendimin e gjykatës dhe mbetet eurodeputet.

“Asnjë nga çështjet në shqyrtim nuk justifikon institucionalisht shkeljen e të drejtës së Kailit për të marrë pjesë si e zgjedhur në të gjitha proceset”, thanë avokatët e saj.

Kushtet e saj të arrestit shtëpiak nënkuptojnë se ajo mund të marrë vizita nga familja dhe avokatët dhe të komunikojë lirshëm në një telefon të monitoruar nga autoritetet belge.

Avokatët e Kailit thanë se do të paraqesin një kërkesë për heqjen e byzylykut të saj elektronik përpara Këshillit Gjyqësor të Brukselit në javët e ardhshme. Sipas avokatëve të saj, ajo synon të nisë procedurën për të rikthyer detyrat e saj në Parlamentin Evropian në qershor.

Një person i njohur me dinamikën e zyrës së saj, i cili foli në kushte anonimiteti për shkak të natyrës shumë të ndjeshme të temës, tha se Kaili ka kontaktuar me pesë ish-asistentë për të pyetur nëse duan të kthehen në punë për të. Ata të gjithë refuzuan.

Adresa e saj zyrtare e postës elektronike të Parlamentit gjithashtu nuk funksionon.

Pengesa kryesore e arrestit shtëpiak

Eurodeputeti belg Marc Tarabella u zhvendos gjithashtu në prill nga një burg në Wallonia në arrest shtëpiak në shtëpinë e tij në komunën e Anthisnes pranë Lièges, ku ai ishte kryetar bashkie derisa u tërhoq për shkak të hetimit.

Të martën, zyra e prokurorit njoftoi se ai nuk do të duhet të monitorohet më nga një etiketë elektronike.

I pyetur nëse kjo do të thotë se Tarabella do të rifillojë menjëherë punën në Parlament, një anëtar i rrethit të tij, i cili foli në kushte anonimiteti për shkak të natyrës së ndjeshme dhe ligjore të temës, tha: “Unë imagjinoj se po”. Por personi shtoi se kjo varet nga kushtet e lirimit të tij – të cilat ende nuk i konfirmohen eurodeputetit.

“Ai dëshiron të punojë”, tha anëtari i rrethit të tij dhe shtoi se Tarabella nuk ka mundur të punojë normalisht si më parë. “Kjo është një situatë me të cilën nuk është domosdoshmërisht e lehtë për të jetuar, për dikë që ka punuar gjithë jetën e tij”, shtoi personi.

Pasi të gjithë u përjashtuan nga grupimi i tyre socialist dhe demokrat në Parlamentin Evropian, Kaili, Tarabella dhe Cozzolino humbën pozitat e tyre në komisione dhe delegacione të ndryshme parlamentare.

Pasi u përjashtuan, të tre kaluan automatikisht në grupin tashmë prej 47 anëtarësh të të ashtuquajturve deputetë të palidhur, të cilëve u mungon një shtëpi e përcaktuar politike.

Personi tha se, që kur doli nga burgu, Tarabella ka ndjekur ecurinë e seancës plenare dhe të komitetit të peshkimit ku ai është tani pjesë dhe së shpejti mund të fillojë të propozojë ndryshime legjislative me ekipin e tij.

Ai është në gjendje të komunikojë lirisht me deputetë të tjerë – por jo me askënd të akuzuar në këtë rast.

Ai tashmë kishte vendosur të mos kandidojë më si kryebashkiak lokal ose për Parlamentin Evropian në vitin 2024, tha personi i afërt me të.

Edhe eurodeputeti italian Andrea Cozzolino qëndron në arrest shtëpiak në Napoli dhe i ndalohet komunikimi me të gjithë, përveç familjes dhe avokatit të tij.

“Nëse [policia] kontrollon atë [Cozzolino] dhe del se ai ka kontakte me palë të treta, masat [arrest shtëpie] do të forcohen,” tha avokati i tij Vincenzo Domenico Ferraro për POLITICO.

Avokati shtoi se telefonatat e tij mund të përgjohen pa paralajmërim nga policia.

Eurodeputeti italian nuk është marrë ende në pyetje, pasi ai u largua nga Belgjika përpara se të ndalohej në Itali dhe çështja e tij është bllokuar në një përplasje të zgjatur midis gjyqtarëve italianë dhe belgë.

Gjykatat italiane së fundmi shtynë, për herë të pestë, një vendim nëse do ta ekstradojnë atë në Belgjikë, me seancën e radhës që do të zhvillohet më 16 maj.

Një masë ​​administrative do të thoshte që në prill të tre eurodeputetëve iu caktuan vende pranë njëri-tjetrit gjysmëcikletë të Strasburgut – vende që ata nuk ishin në gjendje t’i zinin.

Kjo ngre perspektivën joshëse por të largët se nëse lejohen të largohen nga arresti shtëpiak, ata mund të ulen pranë njëri-tjetrit në dhomën e Parlamentit.

