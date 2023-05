Shefi i Wagner i drejtohet Putinit: Mos u besoni gjeneralëve tuaj më të lartë

Shefi i Wagner, Yevgeny Prigozhin vuri të martën në pikëpyetje aftësinë e shtetit rus për të mbrojtur vendin nga një kundërofensivë ukrainase, mes një përçarjeje në përshkallëzim midis grupit paraushtarak dhe institucionit të sigurisë së Kremlinit.









Shteti rus nuk është në gjendje të mbrojë vendin, tha Prigozhin në një video të postuar në Telegram, duke shtuar se gjeneralët rusë po përpiqeshin të “mashtronin” Putinin.

“Sot një nga njësitë e ministrisë së mbrojtjes u largua nga një prej krahëve tanë … duke ekspozuar frontin”, tha kreu i Wagner, duke argumentuar se ngjarja duhet të njihet si “tradhti kundër atdheut”.

Në episodin e fundit të një grindjeje të vazhdueshme me krerët ushtarakë të Moskës, duke përfshirë ministrin rus të mbrojtjes Sergei Shoigu dhe shefin e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura Ruse Valery Gerasimov, Prigozhin përsëriti gjithashtu një premtim për të tërhequr trupat Wagner nga fusha e betejës nëse nuk merrnin municion të mjaftueshëm nga Moska – me sa duket duke u tërhequr nga komentet që bëri të dielën.

“Kjo është vërtet e keqe. Nëse vazhdon kështu, ne nuk do të mund të luftojmë”, tha Prigozhin.

“Nëse të gjitha detyrat kryhen në atë mënyrë që të mashtrojnë komandantin e përgjithshëm [Putinin], atëherë ose ai do t’ju shqyejë gomarin ose do të jetë populli rus, i cili do të zemërohet nëse lufta humbet”, ai shtoi.

Një oligark i kthyer në kryekomandant lufte, Prigozhin ka akuzuar vazhdimisht udhëheqjen ushtarake të Rusisë për ndalimin e municioneve nga forcat Wagner që luftojnë në qytetin e rrethuar të Donbasit, Bakhmut.

Rusia ka pësuar humbje të mëdha në Bakhmut, një fushë beteje kyçe që ka parë disa nga luftimet më të ashpra që nga fillimi i luftës në Ukrainë, dhe ku forcat Wagner kanë një prani të konsiderueshme.

Të premten e kaluar, Prigozhin tha se trupat e Wagner do të tërhiqeshin nga Bakhmut dhe do t’i dorëzonin pozicionet e tyre ushtrisë ruse më 10 maj nëse nuk merrnin “armë dhe municion të mjaftueshëm” nga Kremlini.

Ai më pas u duk se iu kthye fjalëve të tij dy ditë më vonë, duke thënë se kishte marrë garanci se Kremlini do të dorëzonte pajisjet dhe se njerëzit e tij do të vazhdonin të luftonin.

Komentet e Prigozhin të martën vijnë në mes të festimeve vjetore të Rusisë për Ditën e Fitores së Luftës së Dytë Botërore, duke përfshirë një paradë ushtarake në Sheshin e Kuq të Moskës.

Në një fjalim të ulët në paradë, presidenti rus Vladimir Putin tha se një “luftë e vërtetë është nisur edhe një herë” kundër Rusisë dhe se elitat perëndimore po “mbjellin urrejtje, rusofobi dhe nacionalizëm agresiv” kundër Moskës.

Gazeta Shqiptare