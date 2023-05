“Tre banditët me spaleta pushteti”- Koalicioni “Bashkë Fitojmë” publikon fotot: Drejtori i HEC-it në Fierzë dhe djali i tij dhunuan katër aktivistët e PD në Fushë Arrëz

Koalicioni “Bashkë Fitojmë” ka publikuar mbrëmjen e sotme disa foto të aktivistëve të Partisë Demokratike në Fushë Arrëz të cilët kanë rënë pre e dhunës.









Në deklaratë thuhet se ata janë dhunuar nga drejtori i HEC-it të Fierzës, Vasil Muslija, djali i tij dhe një tjetër person i identifikuar si Zamir Sadiku.

Sipas tyre ata kanë ushtruar dhunë me armë duke i qëlluar aktivistët e PD me qyta pistoletash. Njëri prej personave që kanë rënë pre e dhunës ka pësuar plagë të rënda ndërohë që vëllai i tij është në gjendje më të mirë.

Deklarata e plotë

Vetëm pak orë pasi koalicioni Bashkë Fitojmë denoncoi me deklaratë zyrtare përpjekjet për intimidime dhe përdorim të Policisë së Shtetit në fushatën zgjedhore në disa bashki të Shqipërisë, duke u ndalur tek disa raste flagrante në Pukë, pikërisht në territorin e kësaj bashkie, dhuna ndaj opozitarëve u përshkallëzua deri në kërcënim për jetën. Në fshatin Mzi, Njësia Administrative Fierzë e Bashkisë Fushë Arrëz, një bande e armatosur me në krye Drejtorin e HEC-it Fierzë, kriminelin elektoral Vasil Muslija me të birin dhe shtetasin Zamir Sadiku, kanë ushtruar dhunë me armë kundër katër aktivistëve të Partisë Demokratike. Të tre banditët me spaleta pushteti, përfaqësues të PS-së së Pukës, pasi i kanë ndaluar në rrugë makinën ku ishin Besmir Nika, Bledar Nika, Ndue Deda dhe Ridvan Kuka, veprimtarë të opozitës i kanë qëlluar me qyta armësh pistoletë. Sipas raportimeve nga terreni, nga spitali dhe nga përfaqësues të koalicionit “Bashkë Fitojmë” në Pukë, si pasojë e dhunës ka mbetur i plagosur rëndë shtetasi Besmir Nika, dhe me plagë më të lehta vëllai i tij, Bledari. Të tre personat dhunues, sipas raportimeve, gjatë gjithë këtyre ditëve kanë qarkulluar në zonë të armatosur dhe duke ushtruar presion e shantazh ndaj banorëve.

Bandat e Gjon Gjonajt, nga Gomsiqja deri në Fierzë, në panik nga humbja e 14 majit, kanë angazhuar arsenalin e personave me precedente penalë, të gjithë me lidhje kriminale me Partinë Socialiste, dhe në këmbim të favoreve dhe lëshimeve u kërkojnë të frikësojnë mbështetësit e opozitës.

Në emër të koalicionit BashkëFitojmë dhe të Partisë Demokratike, u urojmë shërim të shpejtë Besmirit dhe Bledarit dhe i sigurojmë ata dhe familjet e tyre, si dhe gjithë mbështetësit tanë në Pukë e kudo, se autorët e dhunës do të marrin përgjigjen e merituar.

Dënojmë ashpërsish si dorasët, drejtorin e HEC Fierzës, kriminelin elektoral Vasil Musliu dhe banden e tij ashtu dhe porositësit e krimit Gjon Gjonajn në Pukë dhe Edi Ramën në Tiranë, të cilët, sa me fjalë e sa me heshtje, e inkurajojnë këtë klimë tensioni politik e elektoral.

I bëjmë thirrje Prokurorisë të nisë hetimet për të gjithë ata që shkelin ligjin dhe OSBE-ODHIR të regjistrojë cdo rast të dhunimit të zgjedhësve, veprimtarëve politikë dhe të procesit zgjedhor.

Gjonajt, Muslisë dhe të gjithë banditëve të veshur me pushtet, apo atyre që pushteti i ka zhveshur nga cdo tipar malësori, sipas kodeve të të cilëve burri nuk gjuan pas shpine, u kujtojmë se dita e dhënies llogari nuk do të jetë e largët.

U bëjmë thirrje mbështetësve të opozitës në Pukë dhe të gjithë pukjanëve të ndershëm, socialistë apo të pa parti, të marrin pjese ne votime dhe te distancohen me vote, më 14 maj, nga bandat që nuk e lëshojnë pushtetin me drejtësinë e votes, por duan ta mbajnë me cdo kusht dhe me qytat e armëve.

Bashkë Fitojmë.