Aksident në Ersekë, makina përplas këmbësoren, plagoset 64-vjeçarja

Një aksident është regjistruar sot në Ersekë, ku për pasojë një këmbësore ka mbetur e plagosur.









Burime zyrtare nga policia bënë me dije se automjeti tip “Fiat” me drejtues shtetasin A. D., ka aksidentuar shtetasen me inicialet N. A., rreth 64 vjeçe, e cila u transportua në spitalin e Korçës, ku aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në ambientet e Komisariatit, për veprime të mëtejshme procedurale.

Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkaqeve të aksidentit. BW