Kryebashkiaku i Kievit Vitali Klitschko i kërkon Berlinit të bëjë më shumë për të ndihmuar ukrainasit e plagosur!

Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, po kërkon garanci nga homologu i tij në Berlin se Ukraina do të jetë në gjendje të dërgojë ushtarë të plagosur rëndë në kryeqytetin e Gjermanisë, duke ditur se kostot e tyre mjekësore do të plotësohen.









Në një letër drejtuar kryetarit të ri të bashkisë së Berlinit, Kai Wegner, të parë nga POLITICO, Klitschko vuri në dukje se rreth 250-500 trupa ukrainase do të kenë nevojë për trajtim çdo muaj për gjymtyrët e humbura. “Të paktën disa nga këta pacientë sigurisht që mund të kujdesen në qytetin tuaj duke pasur parasysh ekspertizën e veçantë të klinikave në Berlin – por për momentin fatkeqësisht nuk do të jetë e mundur të rimbursohen shpenzimet në qytetin tuaj”, shkroi ai në dy. -letër faqe.

Gjermania ishte zotuar se civilët dhe ushtarët e lënduar ukrainas kanë akses joburokratik dhe të shpejtë në kujdesin mjekësor të cilësisë së lartë pas mbërritjes së tyre në Gjermani pa pasur nevojë të përballojnë vetë ndonjë kosto, por grupet private duhet të marrin përsipër organizimin dhe financimin e kujdesit urgjent mjekësor në disa rajone, mes tyre dhe Berlini. Kjo çon në konfuzion rreth pagesës, vuri në dukje Klitschko.

“Nuk është gjithmonë e sigurt për ne që Gjermania do të mbulojë shpenzimet e mjekimit për ushtarët tanë që vijnë në Gjermani për trajtimin e pasojave të lëndimeve komplekse të luftës”, ka shkruar ish-kampioni i boksit në peshën e rëndë. “Ne kemi nevojë për një sqarim pragmatik dhe të sigurt të financimit nga Berlini dhe Gjermania”.

Më gjerësisht, Klitschko falënderoi Wegnerin, i cili mori detyrën si kryebashkiak vetëm 13 ditë më parë, për mbështetjen e Berlinit gjatë pushtimit rus të Ukrainës, dhe theksoi rëndësinë e spitaleve të saj në trajtimin e civilëve dhe ushtarëve ukrainas. Ai përmendi Spitalin Bundeswehr, i cili ka ofruar trajtim mjekësor për më shumë se 60 ushtarë ukrainas që nga viti 2014.

Klitschko tha gjithashtu se ai do të mirëpriste hapat drejt binjakëzimit të Kievit me Berlinin. Një hap simbolik, pasi binjakëzimi i Berlinit me Moskën – një partneritet që ekziston që nga viti 1991 – aktualisht është pezulluar për shkak të luftës.

Wegner, nga kristiandemokratët e qendrës së djathtë, mund të luajë një rol kyç në sigurimin e fondeve pasi qeveria rajonale e Berlinit është autoriteti suprem shtetëror kompetent për zbatimin e Kodit Social përkatës – dhe të paktën mund ta zgjidhë çështjen në një njoftim të shkurtër në qytet. Klitschko gjithashtu i kërkoi atij që “të punojë drejt financimit të veçantë të kujdesit të përkohshëm mjekësor për ushtarët/zyrtarët e shtetit ukrainas në nivel federal”.

Kur bëhej fjalë për çështjen simbolike të binjakëzimit të qyteteve, letra ofroi një përgjigje të ngrohtë ndaj marrëveshjes së koalicionit nga qeveria e re rajonale e Berlinit, e cila parashikonte një partneritet me kryeqytetin ukrainas. Klitschko shkroi se Kievi “do të mirëpriste shumë një intensifikimin e marrëdhënieve miqësore midis dy kryeqyteteve drejt binjakëzimit të qyteteve”.

Ai e përfundoi letrën e tij duke e ftuar Wegnerin në Kiev për bisedime, duke përfshirë temat e kulturës dhe rindërtimit, dhe deklaroi se do të ishte shumë i kënaqur nëse Kievi dhe Berlini mund të përdornin spitalet ushtarake si shembull për të “zhvilluar partneritetin e ardhshëm dhe për t’ia paraqitur atë botë së jashtme”.

