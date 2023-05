Ndeshja me Leverkusen dhe oferta e mundshme nga PSG, flet Mourinho

Roma ka një sfidë të vështirë përapra, teksa për të shkuar në finalen e Europa League duhet të eliminojë Leverkusen në gjysmëfinale. Në prag të takimit të parë, trajneri i italianëve, Mourinho ka folur për sfidën, por edhe për një ofertë nga PSG.









“PSG? Nëse më kanë kërkuar, me siguri që nuk më kanë gjetur. Ua them këtë, sepse askush nuk ka folur me mua për një mundësi të tillë.

Leverkusen- Bayer Leverkusen është një nga skuadrat më të forta në Europë, në aspektin e kundërsulmit. Ata mbrohen shumë mirë, presin që të humbësh topin dhe pastaj bëhen të pandalshëm, pasi kanë lojtarë shumë të shpejtë. Dybala dhe Wijnaldum mund të luajnë edhe nga fillimi, por ndjesitë e mia për momentin janë që jo, pasi nuk kanë formën më të mirë” – tha ai.