Teo rreziku kryesor, Inzagi përgatitet ta fusë në “kafaz”/ Ja strategjitë e trajnerëve për derbin

Euroderbi është në mendjen e gjithë protagonistëve të Interit dhe Milanit që pas kualifikimit të të dyja skuadrave në gjysmëfinale dhe përgatitja psikologjike ka nisur qysh atëherë. Tashmë fjalën e ka marrë edhe përgatitja taktike, me të dy trajnerët që po formulojnë strategjitë e tyre.









Llogaritë e Stefano Piolit pa dyshim që vërtiten rreth Rafael Leaos dhe mundësive të tij të pakta për të qenë në fushë, me Aleksis Salmakersin që do ta nisë titullar në të majtë në mungesë të portugezit. 57-vjeçari nuk do të heqë dorë nga 4-2-3-1 i tij dhe Benaser e Diaz do të rreshtohen para Tonalit e Kruniçit, në mbështetje të “pykës” Olivie Zhiru.

Asnjë ndryshim në prapavijë për kuqezinjtë që para Menjasë do të shohin Kjaerin e Tomorin, të shoqëruar në krahë nga Kalabria e Teo Hernandez. Pikërisht francezi i Milanit ka qenë edhe pika e referimit e përgatitjeve zikaltër, me “Tuttosport” që raporton se Inzagi dhe stafi i tij i kanë kushtuar vëmendje të veçantë në stërvitje mbrojtësit të majtë.

Goli i shënuar ndaj Lacios pas atij sprinti të nisur që nga zona kuqe ka dhënë alarmin tek Interi, aty ku trajneri u ka kërkuar të tijve të mos lejojnë depërtimin e francezit në të majtë. Detyrën e vështirë do ta kenë kryesisht Darmiani e Dumfrisi, të cilëve do t’u vijë në ndihmë edhe Barela në të djathtë, me repartin e mesfushës që përveç italianit do të plotësohet nga Mikhitarian e Dimarko, ashtu si dhe Çalhanoglusë.

