BE-ja dëshiron të bllokojë kontrabandistët rusë të naftës së papërpunuar

Një përpjekje e BE-së për të mbyllur zbrazëtirat që lejojnë naftën ruse të rrjedhë në Bashkimin Evropian po gjen mbështetje të gjerë nga vendet anëtare, kanë thënë zyrtarë dhe diplomatë.









Përfaqësuesit nga 27 vendet anëtare u takuan të enjten për të diskutuar aspektet teknike të paketës së 11-të të sanksioneve kundër Rusisë – një përgjigje ndaj pushtimit të Ukrainës nga Moska.

Sipas tre personave me njohuri për bisedimet, aktualisht nuk ka asnjë kundërshtim të madh për rritjen e zbatimit të embargove ekzistuese të energjisë – madje edhe nga vendet që besohet se përfitojnë nga importet e padeklaruara të naftës së papërpunuar ruse.

“Sigurisht që kjo paketë është e ndryshme nga të tjerat, duke u fokusuar në shmangien dhe do të ketë një ndikim të ndryshëm, kështu që ne po marrim kohën tonë për të parë të gjitha propozimet”, tha një diplomat i BE-së nga një vend që është përballur me presion për të shkurtuar lidhjet me Rusinë. “Por për ne, zbatimi nuk po rezulton të jetë një çështje kryesore – ne nuk kemi vija të kuqe për këtë”.

Një draft version i propozimeve të Komisionit Evropian për paketën e sanksioneve, i parë nga POLITICO këtë javë, do të ndalonte anijet që transportonin në mënyrë të fshehtë naftë ruse nga portet e bllokut. Kjo synon të ashtuquajturën “flotë hije” e cisternave të vjetruara që transportonin naftë ruse që kur BE-ja ndaloi importet e naftës dhe produkteve të naftës ruse në lidhje me një kufi çmimi të vendosur nga G7 në mars.

Rusia nuk ka mjaft anije për të transportuar naftën e saj, kështu që është e detyruar të përdorë cisterna të vendeve të treta për të lëvizur naftën e saj. Pjesa më e madhe e asaj flote mendohet të jetë në pronësi greke, sipas një analize nga S&P Global. Disa anije po i fikin transponderët dhe GPS-in e tyre për të mos u zbuluar, thuhet në projekt masën e sanksioneve.

“Duke pasur parasysh rritjen e mprehtë të praktikave mashtruese dhe rreziqet mjedisore të lidhura, nga anijet që transportojnë naftë bruto ruse dhe produkte të naftës në një përpjekje për të anashkaluar masat kufizuese të Bashkimit Europian”, masat e reja do të krijonin kompetenca për të ndaluar “qasjen në portet dhe bravat e Bashkimit për anijet që dyshohen ose janë gjetur se shkelin ndalimin e importimit të naftës së papërpunuar ruse dhe produkteve të naftës në BE dhe të kufirit të çmimit të rënë dakord nga G7 duke u angazhuar në transferime nga anije në anije, “thuhet në draft, duke shtuar se e njëjta ndëshkimet do të zbatohen për anijet që fikin transponderët dhe GPS-në e tyre.

Ky shtrëngim nuk ka gjasa të shkaktojë një grindje të madhe, tha një zyrtar i lartë i Komisionit duke folur në kushte anonimiteti për të diskutuar negociatat e ndjeshme politike.

“Për mua, në paketën e sanksioneve, mediave u pëlqen të shkruajnë për rock and roll dhe rough and tumble, por suksesi ka qenë në unitet – ruajtja e këtij uniteti për botën e jashtme është shumë e rëndësishme”, tha zyrtari.

Masat e naftës janë pjesë e një pakete më të gjerë sanksionesh që ka të ngjarë të synojë vendet e treta që nxisin tregtinë me Rusinë, duke përfshirë Kinën dhe Iranin, si dhe një aneks për të thirrur vende dhe produkte specifike. Është një përpjekje për të siguruar që raundet e mëparshme të sanksioneve të kenë një ndikim më të rëndësishëm në ekonominë ruse dhe të pengojnë aftësinë e Kremlinit për të bërë luftë në Ukrainë.

Ndërsa nuk ka kundërshtim të fortë për shtrëngimin e masave të sanksioneve të naftës, testi i vërtetë do të vijë pasi hapa të tillë duhet të zbatohen nga vende individuale, tha George Voloshin, një ekspert global në Shoqatën e Specialistëve të Çertifikuar kundër Pastrimit të Parave.

“Ka pasur zbatim shumë të kufizuar në të gjithë BE deri më sot,” tha ai, duke shtuar se “të dyshuarit e zakonshëm – përkatësisht kombet mesdhetare” do të duhet të bëjnë më shumë sesa thjesht të regjistrohen në rregullat në Bruksel, por në fakt të kthehen në shtëpi dhe të synojnë naftën. që rrjedhin dhe paratë që rrjedhin jashtë.

Gazeta Shqiptare