“Të sanksionohen”/ Tre eurodeputete denoncuan ‘gjuhën e urrejtjejes’ raciste, seksiste dhe transfobike në Parlamentin Evropian

Një treshe e ligjvënëseve femra të BE-së po kërkojnë një hetim të menjëhershëm nëse kolegët e deputetëve kanë përdorur gjuhën e urrejtjes gjatë një debati mbi të drejtat e grave në Parlamentin Evropian të martën.

Eurodeputetët Anders Vistisen, Isabella Adinolfi dhe Cristian Terheş “kanë dhënë deklarata që ne besojmë se përbëjnë gjuhë urrejtjeje”, sipas një letre të të treve drejtuar Presidentes së Parlamentit Evropian Roberta Metsola të parë nga POLITICO.

Eurodeputetët Malin Björk, Evin Incir dhe Samira Rafaela pretenduan në letër kolegët e tyre shkelën rregullat e Parlamentit për gjuhën fyese gjatë një debati mbi ratifikimin e Konventës së Stambollit të vitit 2011 kundër dhunës me bazë gjinore. Ata i kërkuan Metsolës të hetonte.

“Të tre reaguam verbalisht dhe thirrëm këta folës gjatë debatit”, shkruan ligjvënësit e BE-së në letrën e tyre. “Por është bindja jonë e fortë se edhe vetë Parlamenti Evropian duhet të ulë këmbën dhe të tregojë se nuk toleron këtë lloj gjuhe të urrejtjes në dhomën e tij.”

“E vetmja gjë që presidenti mund të bëjë është të sanksionojë pagesat e tyre ditore – por gjëja më e rëndësishme, natyrisht, është të thotë: Ata e kaluan kufirin”, tha për POLITICO, eurodeputeti i majtë Björk.

Një zëdhënës i Presidentes Metsola konfirmoi marrjen e letrës dhe shtoi: “Ne do ta shqyrtojmë atë me shërbimet plenare dhe me nënpresidentin që kryesonte në atë kohë”.

“Gjuha e urrejtjes”

Eurodeputetët e krahut të djathtë zhvilluan qëndrime kundërshtuese të kulturës në debatin e Parlamentit të martën.

Në fjalimin e tij, Anders Vistisen – një eurodeputet i ekstremit të djathtë nga Partia Popullore Daneze në grupin Identity & Democracy – fajësoi ndikimin e Islamit për dhunën ndaj grave në vendin e tij, duke u dukur se akuzoi myslimanët për “shumë shembuj të vrasjeve dhe përdhunimeve”.

Menjëherë më pas, eurodeputetja e rinovuar Samira Rafaela, e cila është një grua me ngjyrë dhe një nga autoret e letrës, foli në gjysmëciklin, duke thënë: “Ky lloj fjalimi mund të nxisë agresivitetin dhe sulmet ndaj njerëzve, për shembull me prejardhje migrante”.

Rafaela i kërkoi Zëvendës Presidentes së Parlamentit, Heidi Hautala, e cila drejtonte debatin, që “të shqyrtojë këtë çështje”. Hautala u përgjigj se një rregull i brendshëm në lidhje me sjelljen e respektueshme të eurodeputetëve dhe dëmtimin e reputacionit të Parlamentit “mund të referohet”.

Shkrueset e letrës argumentuan se vërejtjet e Vistisen ishin një “shembull i qartë i gjuhës së urrejtjes” bazuar në etni dhe fe.

Në një email për POLITICO, Vistisen e mbrojti fjalimin e tij si “të bazuar në fakte” dhe tha se do ta “paraqiste me kënaqësi” Presidentit Metsola. “Nuk kam dëgjuar asgjë zyrtare nga administrata e Parlamentit Evropian dhe as presidenti”, shkroi ai.

Isabella Adinolfi, eurodeputete me Forza Italia në grupin e Partisë Popullore Evropiane, në të njëjtin debat plenar foli për sulmet seksuale të italianëve nga pakistanezë, bengalë, marokenë ose “emigrantë afrikanë”.

Duke iu drejtuar kësaj letre thuhej: “Adinolfi e lidh dhunën ndaj grave si një fenomen që ekziston ekskluzivisht në kulturat ‘të huaja’ në krahasim me kulturën e saj ‘italiane’ ose ‘evropiane’, edhe pse ne e dimë se dhuna ekziston në të gjitha vendet përreth. botë.”

Björk shtoi për POLITICO, “Unë mendoj se është e tmerrshme që e djathta ekstreme janë aq hipokrite saqë e vetmja herë që pretendojnë se kujdesen për të drejtat e grave është kur mund të përdorin të drejtat e grave për të goditur pakicat”.

Në përgjigje, Adinolfi tha për POLITICO: “Ky sulm është, me të gjitha mënyrat, një frikësim nga Gjelbër dhe kolegët e majtë. Dhuna dhe fanatizmi i treguar nga këta kolegë vetëm e dëmton Evropën.”

Cristian Terheş, një eurodeputet rumun nga grupi i krahut të djathtë të Konservatorëve dhe Reformistëve Evropianë, në fjalimin e tij në seancën plenare i përshkroi gratë transgjinore si “perverse meshkuj”. Ai tha se pranimi ligjor i ekzistencës së grave transgjinore është “kërcënimi më i madh për gratë” dhe bëri një paralele midis burrave që identifikohen si gra dhe burrave që identifikohen si makina.

Në letrën drejtuar Metsola thuhej se kjo ishte “drejtpërdrejt transfobike dhe përbën gjuhë urrejtjeje në bazë të seksit dhe orientimit seksual”.

Terheş i tha POLITICO-s se nuk kishte marrë një kopje të letrës.

Ajo shtoi: “Çdo ligj që lejon që një burrë të njihet si grua, vetëm sepse ai e pretendon këtë, është një kërcënim i rëndë dhe formë e dhunës sërish ndaj grave. Me kënaqësi do të ngrihem për të mbrojtur të vërtetën dhe gratë nga kjo formë e rëndë dhune e nxitur nga ideologjia agresive gjinore.”

Pas debatit reaguan ashpër edhe eurodeputetë të tjerë. Ligjvënësi francez Renew Irène Tolleret i tha POLITICO: “Ishte monstruoze”.

Eurodeputetja Pierrette Herzberger-Fofana, një grua me ngjyrë në grupin e të Gjelbërve, tha se ishte “e habitur” nga fjalët që ata përdorën dhe shtoi: “Ata duhet të sanksionohen”.

