Burri i ish zyrtares Sana Marin në krahë me një grua tjetër, disa javë para se të njoftonin divorcin

Burri i ish-kryeministres finlandeze Sanna Marin thuhet se u kap nga kamera me krahun rreth belit të një gruaje në një klub nate vetëm disa javë para se të njoftonin divorcin.

Biznesmeni Markus Räikkönen, 37 vjeç, thuhet se ka flirtuar dhe kërcyer nga afër me një grua indiane që besohet se ishte me pushime në Finlandë me yjet e Bollywood-it.

Mediat finlandeze raportuan se Raikkonen ishte i dehur dhe u përpoq ta puthte teksa qëndronin së bashku në lokalin e klubit të natës Post në Helsinki në orët e para të mëngjesit, por ajo me sa duket nuk u dorëzua.

Takimi vjen pasi Markus Raikkonen dhe Sanna Marin dukej se po jetonin jetë të ndara në muajt para se të zbulonin përfundimisht këtë javë se po ndaheshin pas 19 vitesh së bashku.

Në një shembull tjetër të dukshëm të çarjeve në rritje në martesën e saj, Marin thuhet se e kaloi Pashkët muajin e kaluar duke u çlodhur në Paris me një grup miqsh, ndërsa burri i saj qëndroi në Finlandë.

Gruaja indiane që kërceu me Raikkonen thuhet se udhëtoi në Finlandë në mars për një pushim dimëror së bashku me yjet e Bollywood-it, duke përfshirë Rakul Preet dhe Pragya Jaiswal.

❗️The head of the Finnish Cabinet of Ministers and former PM Sanna Marin, announced her divorce from her husband Marcus Räikkenen.

The couple got married less than three years ago, in early August 2020. I wonder why?! could it be that she was “busy” with other men in 2022?! pic.twitter.com/ABvhg1dgge

