Dule reagon ashpër pas arrestimit të Fredi Belerit: U rrëmbye nga forcat e policisë me urdhër të Ramës, të lirohet menjëherë

Kreu i PBDNJ-së, Vangjel Dule ka reaguar në lidhje me arrestimin e kandidatit të koalicionit “Bashkë Fitojmë” për bashkinë e Himarës, Fredi Beleri. Sipas Dules, Beleri dhe avokati i tij u arrestuan sapo kishin dalë nga një darkë, ndërsa theksoi se kjo është bërë me urdhër të Ramës.









Dule i bëri thirrje edhe faktorit ndërkombëtar që të reagojë, pasi sic u shpreh ai Beleri duhet të lirohet dhe të vazhdojë aktivitetin e tij si gjithë kandidatët e tjerë.

“Pas një jave delirimi, gjuhë urrejtje përçarje dhe stigmantizmi nga ana e Ramës kundër kandidatit bashkë fitojmë zotit Beleri me urdhër dhe porosi të tij forca policore, me të gjithë kuptimin e fjalës rrëmbyen dhe shoqëruan për në komisariatin e Vlorës zotin Beleri dhe avokatin e tij të cilët sapo kishin dalë nga një darkë. Është një akti i paprecedentë dhe i pashpjegueshëm. Është një fenomen që ka lidhje vetëm me regjimet totalitare. Thirrja jonë është lirimi i menjëhershëm i zotit Bejleri, garantimi i procesit zgjedhor dhe heqja dorë nga zoti Rama nga intimnidimi i qytetarëve dhe nga përpjekja për te tjetërsuar vullnetin e qytetarit. Zoti Beleri duhet të lirohet menjëherë dhe të vazhdojë aktivitetin e tij si të gjithë kandidatët e tjerë. I drejtohem komunitetit ndërkombëtare të ndërhyrje që Beleri të lirohet dhe të vazhdojë aktivitetin e tij”, tha Dule.