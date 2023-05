Lexoni faqen e parë të “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” dhe “Panorama Sport”

Në faqen e parë të “Gazeta Shqiptare” do të lexoni:









“Ne Durrës Igli Cara është në avantazh”

Oketa: Kandidati i PS në Kavajë duhet të tërhiqej nga gara, Rama i nguli një ‘thikë’ pas shpine

“Po kërcënohen bizneset me mbyllje”

“Kemi marrë masa që çdo votë të numërohet”, Indrit Hoxha: Në Vorë do korrim një fitore spektakolare

“Ndërkombëtarët të shtojnë numrin e vëzhguesve, po kryhen krime elektorale nga njerëz me precedentë”

FLASIN BANORET: TE VIJE NJE QEVERI TJETER, TE LARGOHET EDHE KRYEBASHKIAKU

QYTETARET E KAVAJES: UJI VJEN ERA FEKALE, PASTROHET VETEM PER ZGJEDHJE, DUAM NDRYSHIM

Kandidati i opozitës: Të gjithë në fushatë nga frika

BIRN: Lushnja, përdorim i administratës në zgjedhje dhe presione ndaj qytetarëve

“DO FITOJME 3 ME 0”

Kandidati i opozitës në Lezhë, Pashk Gjoni: Bashkinë e morën si plaçkë e falur