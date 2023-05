“Ndihem i kotë, do të doja të mos jetoja dhe të jetonte fëmija im”, flet babai i foshnjës 5 muajshe që vdiq në makinë

Prindërit e foshnjës 5.5 muajshe që pësoi vdekjen tragjike në Greqi mbeten të shkatërruar psikologjikisht. Babai që e harroi në makinë është lënë i lirë, pas faljes, me kufizimin e ndalimit për dalje nga vendi.









“Ndihem si një person i padobishëm. Do të doja që unë të mos jetoja dhe fëmija im të jetojë”, i tha 37-vjeçari avokatit të tij, sapo mori vendimin për lirimin e tij.

Në deklaratat e reja të avokatit mbrojtës në Mega dhe duke iu përgjigjur një pyetjeje për zemërimin e të afërmve të gruas, Dimitris Lambrakis deklaroi se nëse nëna “do ta kishte përballë babain në minutat e para, do ta kishte vrarë. Por pastaj dashuria mbizotëron‘.

“Dashuria e dy prindërve do ta kapërcejë vdekjen e fëmijës. Fëmija nuk flinte natën sepse kishte dhimbje barku dhe ata qëndruan gjithë natën zgjuar. Kishte edhe stresin e punës. Ishte një ditë e vështirë për të. Gruaja pak ditë më parë ka bërë një aksident automobilistik së bashku me fëmijën dhe nuk ka dashur të ngiste makinën”, tha në veçanti avokati.

“Kështu, e vendosën fëmijën në ndenjëse dhe babai e mori përsipër ta çonte në çerdhe. Babai ndaloi për të pirë një kafe dhe në atë moment ia bllokoi mendjen. Fëmija ndoshta ishte në gjumë dhe babai e injoroi plotësisht praninë e tij. As që e mendoi. Në fund të turnit, gruaja e tij shkoi të merrte fëmijën dhe iu tha se nuk ishte aty. Ai i tha se si është në çerdhe. Pastaj kuptoi se nuk e kishte lënë kurrë. Mori makinën e DEDIE-së pa pyetur. Dhe arritën te pika. Imazhi shumë i shëmtuar dhe nuk do të largohet kurrë nga mendja e tyre”, shtoi ai.

“E pashë klientin tim dje sepse ishte shumë i mjekuar. Një nënë sido që të humbasë fëmijën e saj dhe nga e cila po ta kishte përballë do ta vriste. Për sa kohë ka dashuri ata mund të jenë bashkë. Zoti u dhëntë më shumë fëmijë, shtoi ai.

“Prokuroria që u ngrit fillimisht ndaj tij ishte korrekte me provat që kishin hetuesi dhe prokurori. Shpresoj që akuza të kalojë në vrasje”, komentoi avokati i 37-vjeçarit menjëherë pas vendimit për të mos paraburgosur klientin e tij.

Siç tha për 37-vjeçarin, “burri humbi vetëdijen për ekzistencën e fëmijës së tij. Për shkak se ai ishte veçanërisht i lodhur nga dalja e dhëmbëve dhe dhimbjet kolike të foshnjës, gruaja e tij pati një aksident dhe kishte frikë ta çonte fëmijën në çerdhe, kështu që ai shkoi. U ndal për të pirë një kafe me fëmijën në sediljen e pasme. Në atë kohë ai e ndau mendjen, shkoi në Lefkadë bëri punën e tij, kur gruaja e tij shkoi të merrte fëmijën, e kuptoi që nuk e kishte lënë fëmijën. Të dy vrapuan atje dhe e kuptoni se askush nuk do të donte të ishte në atë pozicion”.

Sipas tij “gruaja e 37-vjeçarit është pranë tij, janë takuar me mbështetjen e spitalit”.

“Kostasi është shpirt, e dua”

Momente emocionuese u shpalosën mesditën e së premtes në Gjykatën e Artës.

Një mik i ngushtë i çiftit tragjik ka folur për “lojërat e mendjes dhe fatin”.

Momente prekëse në Gjykatën #Artas – Deklarata nga njerëz miqësorë

“E ka quajtur shpirt, kështu e kam quajtur edhe unë, një shpirt më thotë, Kostas është shpirt, e dua”, tha ai karakteristikë.

Vihet re se kolegët e 37-vjeçarit ishin mbledhur herët jashtë Prokurorisë, pasi kërkonin të afroheshin sa më shumë për të treguar mbështetjen e tyre të pandarë. Duke hyrë në makinën e tij të patrullës, ata bërtitën: “Mbahu fort, të presim së shpejti”.

“Ata ishin prindër të mrekullueshëm. Kostakis është një baba shembullor, as mes miqsh dhe as mes të njohurve nuk kam takuar një baba të tillë”, tha miku i çiftit dhe kolegu i 37-vjeçarit.

“Po presim në punë ta përqafojmë, të gjithë e presim këtë, të gjithë kolegët presin si dhe si. Çifti i dashuruar. Erdhi fëmija me shumë gëzim, dy fëmijë të dashur, shumë të moralshëm, janë të ndershëm. Fëmijët që punojnë. Nuk i gjej dot fjalët. “Pse;” ti thua. Siç thotë ai vetë “pse unë?” Ishte sikur po rrisnim të gjithë bashkë fëmijën. Të them lojërat e mendjes dhe të fatit? Ndoshta…”, shtoi ai.

“Ai e mbështet Kostasin, Maria e do. E ka quajtur “psichoula”, se e kam quajtur edhe “psichoula”, “Kostas është psikola, e dua”, tha të njëjtën gjë Kostas. Mbetet që nesër ta përfundojmë këtë dramë dhe të shohim se si do të ecim përpara me ta”, shtoi ai.

Sipas informacioneve të protothema.gr, në takimin e parë të djeshëm që çifti nga Arta ka pasur në spital pas martirizimit të foshnjës, është diskutuar për varrimin e fëmijës së tyre, i cili do të bëhej nesër, të shtunë.

Vendimi i gjyshërve për ta varrosur fëmijën në fshatin Perdikorrachis të Artës, vendlindja e nënës, kundërshtohet nga çifti, të cilët duan që fëmija i tyre të varroset në një varr tjetër në Artë, në mënyrë që ata të shkojnë më shpesh për të ndezur qiri për të, sipas familjarëve të ngushtë.

Sipas të njëjtave informacione, gjyshërit e kishin marrë fillimisht këtë vendim pasi dy prindërit ishin në gjendje të keqe psikologjike dhe nuk donin t’i ngarkonin me çështjen e varrimit. Por kur prindërit u njoftuan për këtë vendim, duket se kanë ndryshuar planet për varrimin e foshnjës.

Sipas të njëjtave informacione, për të ndryshuar varrimin e nesërm, nevojitet ndërhyrja e prokurorit. Pra, nëse nuk ia dalin deri nesër, varrimi do të jetë një ditë tjetër.

