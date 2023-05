Samiti i ardhshëm i Këshillit të Evropës, Vuçiç: Nuk do të marr pjesë, do ta bojkotoj

Presidenti serb, Aleksandar Vuçiç njoftoi se ai dhe zyrtarët e tjerë të lartë serbë do e bojkotojnë samitin e ardhshëm të Këshillit të Evropës, që do të mbahet në Islandë më 16 dhe 17 maj.









Zoti Vuçiç e bëri njoftimin pas takimit në Beograd me të dërguarin e BE-së për dialogun Kosovë – Serbi, Miroslav Lajçak.

Ai tha se Serbia do të përfaqësohet në “nivelin më të ulët” në samitin e Rejkjavikut, pasi Këshilli i Evropës hodhi poshtë kërkesën e Serbisë që deklarata përfundimtare, ku përmendet integriteti territorial i Ukrainës, Moldavisë dhe Gjeorgjisë, të zgjerohej, duke përfshirë përcaktimin “të gjithë anëtarët e tjerë të Këshillit të Evropës”, për të përfshirë kështu në të edhe Serbinë.

“Pas refuzimit të kërkesës tonë, duke na bërë të qartë se janë gati të shkelin sovranitetin e Serbisë dhe kartën e OKB-së, kam vendosur, në konsultim me kryeministren Bërnabiç dhe ministrin e jashtëm Daçiç, se Republika e Serbisë do të përfaqësohet në nivelin më të ulët. Unë nuk do të shkoj në Rejkjavik dhe Serbia do të abstenojë nga votimi për deklaratën e tyre. Ne nuk mund ta pengojmë miratimin e tij, por ata do të duhet të pranojnë se ai nuk ishte unanim”, tha presidenti serb, Aleksandar Vuçiç.

Më 24 prill Komiteti Ministror i Këshillit të Evropës miratoi kërkesën për anëtarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm.

Kërkesa i ka kaluar Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, që do të diskutojë çështjen para se ta hedhë në votim në një nga seancat plenare të Asamblesë Parlamentare. Nëse kërkesa mbështetet nga dy të tretat e vendeve anëtare atëherë i rekomandohet Komitetit të Ministrave që t’i bëjë ftesë Kosovës të bëhet anëtare e organizatës. Debatet për këtë mund të shtohen në njërën nga seancat e radhës në muajin qershor apo muajin tetor të këtij viti.

Beogradi vazhdon ta refuzojë njohjen e Kosovës dhe lobon kundër hyrjes së Kosovës në institucionet ndërkombëtare.

“Ne jemi të gatshëm të mbështesim integritetin territorial të Ukrainës, Moldavisë dhe Gjeorgjisë, por nuk jemi të gatshëm të heqim dorë lehtësisht nga integriteti territorial i Serbisë”, tha zoti Vuçiq.

Ai e akuzoi kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, se po kërkon konflikt.

“Kur dikush me aq entuziazëm dëshiron konflikt, pothuajse me çdo kusht, siç bën Albin Kurti, sado që përpiqesh të vraposh, të mbulohesh, të tërhiqesh dhe ta shmangësh atë, konflikti vazhdon dhe paqja bëhet më e vështirë për t’u ruajtur”, tha presidenti serb, Vuçiç.

Serbia dhe serbët e Kosovës kërkojnë themelimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe në Kosovë.

Më 18 mars, Prishtina dhe Beogradi ranë dakord verbalisht në Ohër të Maqedonisë së Veriut për të zbatuar një plan të mbështetur nga Perëndimi që synon përmirësimin e marrëdhënieve dhe uljen e tensioneve në veri të Kosovës.

Plani përfshin dhënien e një autonomie më të madhe për serbët lokalë, ndërsa Prishtina mban kontrollin përfundimtar dhe që Beogradi të mos pengojë anëtarësimin e Kosovës në mekanizmat ndërkombëtarë.

Megjithatë, serbët argumentojnë se marrëveshja nuk ka prodhuar rezultate konkrete.

Serbët në veri të Kosovës kanë bojkotuar institucionet lokale dhe nuk morën pjesë në zgjedhjet e fundit, duke kërkuar më parë krijimin e asociacionit./VOA