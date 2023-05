Dyshohet për balonë vëzhguese, nisin kërkimet për objektin fluturues që hyri në Poloni nga Bjellorusia

Ministria e Mbrojtjes së Polonisë tha më 13 maj se ka detektuar një objekt në hapësirën e saj ajrore që kishte fluturuar nga drejtimi i Bjellorusisë. Autoritetet polake thanë se me gjasa ky objekt është një balonë vëzhguese.









Ministria shkroi në Twitter se radari humbi kontakt me objektin humbi në afërsi të Ripinit, një qytet polak që gjendet 143 kilometra në veriperëndim të Varshavës.

Autoritetet kanë nisur kërkimet për objektin dhe në këto operacione janë përfshirë një helikopter, dron dhe trupa tokësore të Forcave të Mbrojtjes Territoriale, tha një zyrtar i forcave të armatosura. Objekti fluturues ishte detektuar të premten në Bialovieza, që gjendet në afërsi të kufirit mes Polonisë dhe Bjellorusisë. Më pas është kryer një monitorim me radarë dhe të shtunën, rreth orës 12:30, objekti sërish është parë në hapësirën ajrore polake, thanë autoritetet.

Ky njoftim vjen pas dy inkursioneve të tjera që kanë ndodhur në hapësirën ajrore polake që kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës, shtet që gjendet në kufi me Poloninë.

Në nëntor të vitit të kaluar, dy banorë të Polonisë u vranë pasi një raketë ra në lindje të këtij shteti. Zyrtarët perëndimorë thanë se besojnë se një raketë e mbrojtjes ajrore ukrainase doli nga trajektorja, në kohën kur forcat ajrore ukrainase po tentonin që të zmbrapsnin një sulm të madh të kryer nga Rusia. Zyrtarët politikë dhe ushtarakë të Polonisë po ashtu kanë ngritur pikëpyetje lidhur me një tjetër objekt që ra në territorin e këtij shteti dhjetorin e kaluar, por që u zbulua në prill të këtij viti nga një qytetar që po shëtiste në një pyll. Ky incident ka ngritur pikëpyetje lidhur me aftësinë e sistemeve të mbrojtjes ajrore të Polonisë për t’u përballur me rreziqet e reja që nga krijuar nga lufta në Ukrainë.

Ndryshe, Rusia përdori territorin e Bjellorusisë për të nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt 2022. Bjellorusia, aleate e Rusisë, ka thënë se nuk është pjesë e konfliktit në Ukrainë, pavarësisht se lejon forcat ruse të përdorin territorin e saj.