Goleadë në Bundesligë, Bayern Munchen “shfryn” ndaj Schalkes

Bayern Munchen ka marrë një fitore shumë të rëndësishme në garën për titullin kampion, teksa mundi me shifrat e pastra 6-0 Schalken. Një triumf ky me peshë, që vjen pikërisht këtë pasdite në Mynih. Festivali i golave u hap në minutën e 21-të, kur Muller dërgoi sferën pas shpinës së kundërshtarit. Ekipi i Tomas Tuchel do vendoste ndeshjen në shinat e duhura në minutën e 30-të, me Kimmich që dyfishoi shifrat nga pika e bardhë e penalltisë. Fillimi i pjesës së dytë do ishte spektakolar, Gnabry “tundi rrjetën” dy herë.









Pak më pas do kishte kohë edhe për Tel dhe Mazranoui që do shënonin emrin në listën e golashënuesve. Bayern kryeson me 68 pikë, 4 më shumë se Dortmund. Në krahun tjetër, Schalke endet në vendet e fundit.