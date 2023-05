“Ne, jo vetëm që s’kishim fare respekt për Enverin, por dyshonim tek ai”- Kujtimet e ish-ministrit që vuajti 15 vite në Burrel: Kur Koço Tashko i tha Miha Lakos, aktivizojeni këtë profesorin, ai…

Mbreti, oficerët e lartë të Ushtrisë e të Xhandarmërisë, bashkë me ithtarët e tjerë të qeverisë zogiste, ministra, deputetë, e personalitete të tjera të lartë, të cilët, sipas të dhënave, ishin rreth 2000-3000 vetë, u dislokuan, jo pa vështirësi, fillimisht në qytetin e më të afërt kufitar grek, të Follorinës dhe më pas në Larisa. Ndërkohë ne, e shpërthyem burgun dhe vendosëm të arratiseshim. Pjesa më e madhe e të burgosurve, u arratisën jashtë shtetit, kurse unë menjëherë vendosa të krijoj lidhjet me shokët e mi në qytetin e Korçës, ndaj dhe nxitova të shkoj atje. Mbasi u ktheva urgjentisht në Korçë, ato ditë të prillit 1939, takova Sotir Vullkani me Koço Tashkon, të cilët i gjeta shumë të shqetësuar për mbrojtjen e qytetit që kishte mbetur pa qeveri lokale dhe pa mbrojtje ushtarake.

Ata, më thanë se kishin takuar rastësisht në një lokal të Korçës, Enver Hoxhën, i cili iu kishte thënë se, po përgatitej të shkonte në Rumani, për të marrë “honorarët”, për disa shkrime që paskësh bërë në gazetat e Bukureshtit dhe të Konstancës! Ky fakt apo trillim i Enverit, më ka vënë vazhdimisht në dyshim, sepse, po të kishte shkruar vërtet diçka të tillë, ai nuk do ta linte pa përmendur në “veprat e tij voluminoze”. Kështu që, as këta artikuj dhe as ata që ai pretendon se ka shkruar në gazetën e Partisë Komuniste Franceze, “Hymanite”, nuk janë vërtetuar kurrë. Po vrisnim mendjen se, ç´ishte vallë ky trillim i Enverit, në ato ditë kaq të rënda?!

Më kujtohet mirë kur, Koço Tashkoja, na thotë, Miha Lakos dhe mua: “…Aktivizoheni këtë profesorin në ndonjë punë…”! U pamë sy ndër sy të habitur dhe Miha i tha:“ …Lërna rehat o Koço, me gjithë këtë profesor…”! Dua të theksoj se të gjithë ne, komunistët e Korçës, nuk kishim asnjë respekt për të. Madje, dyshonin për disa veprime e deklarime të pasinqerta të Enver Hoxhës. Ne ato ditë ishim shumë të shqetësuar për fatet e vendit dhe të qytetit tonë, kurse Enveri, e kishte mendjen për të shkuar për ca groshë, deri në Konstancë dhe Bukuresht.

Si ishte situata në qytetin e Korçës në ditët e para të pushtimit fashist?

Së pari, e dija që shokët e Grupit i kishin marrë të gjitha masat, për ta pritur pushtimin fashist ashtu siç e meritonte, me revolta dhe demonstrime mbarëpopullore, antifashiste. Pushtimi fashist, si rezultat i rezistencës së dobët të Ushtrisë Mbretërore, përparoi relativisht shumë shpejt. Komandanti i Xhandarmërisë së Qarkut, kolonel Preng Pervizi, ndonëse gëzonte një farë popullariteti në Korçë, nuk veproi energjikisht, sepse, nuk kishte një urdhër të tillë zyrtar nga Mbreti. Mendoj se, Qarku i Korçës, Skraparit dhe malësitë e tjera të tij, ishin vendi më i përshtatshëm për të filluar një rezistencë popullore të mirëfilltë, ç’ka nuk ndodhi për shumë arsye subjektive të kuadrit ushtarak të Ushtrisë Mbretërore Shqiptare. Dua të theksoj se shokët, më treguan që Mbreti u tregua i kujdesshëm për veten e tij dhe njerëzit që e shoqëronin, ndaj ai nuk ndaloi në Korçë, por te besnikët e tij, në fshatin Zemblak.

Koço Tashkoja dhe Koçi Xoxja më thanë, kur u takuam, se i kishin organizuar një pritë Mbretit, për të mos ta lejuar të largohej nga Shqipëria, por ai ishte treguar dinak, sepse nuk kishte ndjekur rrugën automobilistike kombëtare, Pogradec-Maliq-Korçë, por rrugën sekondare: Pogradec-Zemblak-Bilisht-Kapshticë. Ai, pasi kishte fjetur një natë në Zemblak dhe kishte takuar kolonel Preng Pervizin, komandantin e Xhandarmërisë së Qarkut, u nda prej tyre. (Sigurisht këto të dhëna unë i kam nga materialet sekrete të dikasterit të zbulimit kur mora detyrën në Qeverinë e re Demokratike të Beratit). Populli i Korçës dhe i Pogradecit, Bilishtit, Ersekës, Leskovikut e i fshatrave, e pritën futjen e trupave fashiste, me indinjatë, revoltë dhe demonstrime masive antifashiste.

Ato ditë, populli i Korçës sipas traditës, dilte me flamur kombëtar dhe parulla kundër pushtuesit në duar, duke kënduar këngët patriotike “Për Mëmëdhenë”. E kam parë me sytë e mi se si patriotët pleq, shokë të Mihal Gramenos, Themistokli Gërmenjit, Petro Nini Luarasit, Papa Kristo Negovanit, Spiro Ballkamenit, etj., dilnin në demonstrate, bashkë me të rinjtë dhe me lot në sy shprehnin indinjatën e tyre kundër pushtimit. Këto ishin hapat e parë të organizimit të rezistencës antifashiste dhe luftës për krijimin e PKSH-së. Është pikërisht kjo kohë, kur shokët më me përvojë të Grupit Komunist të Korçës, u dërguan në qytete të ndryshme të Shqipërisë, për zgjerimin e rezistencës antifashiste nën drejtimin e Partisë Komuniste Shqiptare, që ishte në pragun e themelimit të saj.

Cila është origjina e familjes suaj?

Babai im, Kristo Gusho, sepse ne në fakt kemi patur këtë mbiemër, ishte punëtor-këpucar, por ai kryente edhe profesione të tjera. Shkurt, ç’t´i dilte përpara, sepse me rrogën e tij, duhej të mbante familjen dhe të ushqente gjashtë fëmijë, 4 vajza e dy djem. Kumbara im, e them me mburrje këtë, ishte profesor Spiro Konda i famshëm, nga Dardha e Korçës. Babai, ishte i lidhur me çetën atdhetare të Mihal Gramenos. Mbaj mend se ai, vdiq në moshën 74-vjeçare, në vitet ´30-të, kur isha goxha i rritur. Nëna ime, Polikseni, u detyrua të punonte si kuzhiniere, akçeshë, në familjet e pasura, por ajo lante edhe rroba, lyente e kryente punë të tjera. Në këto kushte të rënda ekonomike, dua të them se isha i detyruar të le shkollën dhe të mësoja autodidakt, sepse duhej të punoja tashmë edhe në vend të babait, për të mbajtur dhe për të dërguar në shkollë të gjitha motrat dhe vëllanë tim.

Punën e fillova, duke u futur çirak këpucar në dyqanin e Sotir Vullkanit, që ishte afër Kishës së Mitropolisë së Korçës. Ne banonim pranë doktor Harisjadhit, që ishte diplomuar në Aleksandri të Egjiptit. Vëllai i tij, Petro Harisi, ka shkruar librin me mjaft vlera, “Historia e Korçës”. Dua të shtoj se doktor Harisjadhi ishte kushëriri i parë i Sotir Vullkanit, i cili kishte xhaxha, kapedan Makriun me famë, që është vrarë rreth vitit 1911, në Janinë, në një betejë me turqit e drejtuar nga Xhavit Pasha. Në këto luftime, të cilat u kurorëzuan me sukses, duke e mundur Xhavit Pashën dhe duke e dëbuar atë nga Janina, kanë marrë pjesë edhe shumë shqiptarë nga viset e jugut, sidomos nga Korça. Ndoshta u zgjata pak me këto shpjegime, por këtë e bëra me synimin, për të shpjeguar se kush ishte qëndrimi i doktor Harisiadhit në luftën italo-greke.

Kur italianët sollën në Korçë, trupa të shumta për t’u bërë gati për luftën në fjalë, thirrën në një mbledhje të gjerë, të gjithë parinë e qytetit: priftërinj, hoxhallarë, baballarë bektashinj dhe nga shtresa intelektuale e vendit, në mënyrë që të bënin një deklaratë pro Italisë fashiste, ishte i vetmi doktor Harisjadhi, që nuk e firmosi një deklaratë të tillë të turpshme. Duke u drejtuar pjesëmarrësve, ai pyet: “Sikur të kthehen grekët si fitimtarë të kësaj lufte, që nuk ka të bëjë me ne shqiptarët, ç´do të bëni ju”?! Sigurisht që kjo pyetje e doktorit, nuk ka nevojë për komente. Ai u largua në Greqi, te njerëzit e fisit të vet, shqiptarë me banim atje, dhe u kthye në Korçë, para çlirimit të saj nga pushtuesit e huaj. Po atë ditë, ai vdiq. Nënkuptohet doktor Harisjadhi ishte filogrek, por jo grekoman. Ai ishte padyshim patriot shqiptar. Memorie.al