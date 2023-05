“Nuk e prisja një ndeshje të këtij niveli sot”, Pioli me mendjen tek Championsi: E marta është shansi i jetës, mund të shkruajmë historinë ndaj Interit

Milani është turpëruar në transfertë me Specian duke humbur me rezultatin 0-2 në sfidën e javës së 35-të të Serisë A. Pas ndeshjes, trajneri Stefano Pioli ka dalë në një konferencë për mediat:









Çfarë ndodhi?

“Në dy paraqitjet e fundit nuk kemi bërë mirë. Ne patëm një pjesë të parë dhe një pjesë të dytë të mirë me pak saktësi dhe disa pakujdesi që na kushtuan lojën”.

Keni nevojë për të përmbysur ekipin?

“Nuk do të ketë asgjë për të përmbysur. Ne e dimë se e marta është shansi i jetës, ne mund të bëjmë histori të Milanit duke përmbysur një rezultat negativ. Duhet të punojmë duke besuar se mund ta mposhtim Interin dhe kemi cilësitë për ta bërë këtë. Të mposhtim Interin do të thotë të vësh në dyshim rezultatin, të ndryshosh qëndrimin mendor të ndeshjes. Sigurisht të thuash është e lehtë, sepse besoj në të, por do të duhet të luajmë në fushë sa më mirë sepse niveli duhet të jetë i lartë”.

Si e shihni garën e Championsit?

“Sot ishte shumë e rëndësishme për ne. Me disfatën e sotme bëmë pak kompromis dhe tani duhet të marrim sa më shumë pikë. Tifozët na kanë stimuluar për të martën, që do të jetë një mundësi e madhe. Duhet t’ia dalim. ”

Keni mungesa, si do tja dilni?

“Mungesat nuk ndihmojnë për momentin por duhet të bëjmë më shumë, përtej kush është dhe kush nuk është”.

Përballja me tifozët nuk është mënyra më e mirë për të arritur të martën?

“Është një gjë pozitive, negative është rezultati. Ne shkuam t’i përshëndesim si gjithmonë, pozitivë dhe negativë dhe ata na stimuluan për të martën.”

Pse shkuat edhe te tifozët?

“Më duket normale të marr duartrokitje dhe më shumë nga ata, vetëm na stimuluan, nuk fola por dëgjova”.

Si do të luani ndaj Interit?

“Do të jetë një lojë që do të përgatitet. Jam absolutisht i bindur se do të mund të mposhtim Interin dhe të krijojmë vështirësi në këtë raund tjetër. Nuk ka ndeshje perfekte, por ne duhet të luajmë afër një ndeshje perfekte.”

Pse mendoni se mund tja dilni të martën?

“Sepse ne dimë të jetojmë dhe të luajmë ndeshje të nivelit të lartë. Nuk e prisja një ndeshje të këtij niveli sot”.

