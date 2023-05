“Më shkëlqejnë sytë”/ Rrëfehet, Klajdi Haruni: Ma kanë vjedhur zemrën, ndaj këndoj me dashuri këngën…

Këngëtari Klajdi Haruni ka folur si kurrë më parë për jetën e tij personale, ku ka pohuar se është i dashuruar dhe se dikush ia ka vjedhur zemrën.









Haruni te ‘Piter Pan’ përmendi këngën “Skifterja e zemrës” duke u shprehur se tani që është në një lidhje, e këndon edhe me më shumë dashuri.

Ti njëherë këndon për beqarinë, njëherë për dashurinë, po ty, kush ta ka vjedhur zemrën?

Për këtë duhet të pyesësh Florin, se këngët e tekstet i ka bërë ai. Unë jam shumë i lumtur që i këndoj, më pëlqen që janë me tematika të ndryshme. ‘Skifteren e zemrës’ që në momentin e parë e kam kënduar me dashuri, por tani që ma kanë vjedhur zemrën, e këndoj akoma me më shumë dashuri. Më shkëlqejnë sytë!”, tha ai.