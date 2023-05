Shqipëria sot në heshtje zgjedhore, politikanëve u ndalohet të japin mesazhe politike! Të dielën qytetarët votojnë për 61 kryebashkiakët e rinj

Na ndan vetëm një ditë nga zgjedhjet e 14 majit, ku qytetarët në mbarë vendin do t’i drejtohen qendrave të votimit për të zgjedhur se kush do të jenë kryebashkiakët e ardhshëm në 61 bashki të vendit.









Dita e sotme është heshtje zgjedhore dhe do të shërbejë për përgatitjen e bazës së materialeve zgjedhore dhe shpërndarjen e tyre në çdo skaj të vendit.

Ndërkohë politikanët, të cilët mbyllën ditën e djeshme fushatën elektorale, e kanë ligjërisht të ndaluar që të bëjnë thirrje politike drejt zgjedhësve apo të japin mesazhe politike, pasi është në kundërshtim me dispozitat e Kodit Zgjedhor.

“Dita përpara datës së zgjedhjeve dhe data e zgjedhjeve, deri në orën e mbylljes së votimit, formojnë periudhën e heshtjes zgjedhore. Në periudhën e heshtjes zgjedhore nuk lejohet asnjë lloj fushate zgjedhore nëpërmjet organeve të medias, si dhe zhvillimi i mitingjeve ose i veprimtarive të tjera zgjedhore të subjekteve zgjedhore”, thuhet në nenin 77 të Kodit Zgjedhor.

Rrreth 140 kandidatë të subjekteve të ndryshjme politike politike si, Partia Demokratike; Partia Socialiste; Partia Lëvizja Bashkë; Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen; Partia e Fronit të Majtë; Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet; si dhe koalicioni “Bashkë Fitojmë” garojnë për të marrë drejtimin e 61 bashkive në gjithë vendin.

Në 44 bashki do të garojnë nga dy kandidatë, në 14 bashki do të jenë nga 3 kandidatë, ndërsa në Sarandë do të jenë 4 kandidatë.

Kandidatët për kryetarë në 61 bashkitë e Shqipërisë:

Bashkia Tiranë

Arlind Qori – Partia “Lëvizja Bashkë”;

Marko Dajti – Partia “Fronit i Majtë”;

Lajla Pernaska – Partia “Drejtësi, Integrim dhe Unitet”;

Erion Veliaj – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Belind Këlliçi – “Bashkë Fitojmë”

Roland Bejko – “Partia Demokratike”

Bashkia Belsh

Arif Tafani – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bedri Qypi – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

Bashkia Berat

Zija Ismaili – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

Ervin Demo – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Bulqizë

Defrim Fiku – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

Festime Mjeshtri – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Cërrik

Servet Duzha – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

Andis Salla – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Delvinë

Ilir Mehmeti – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

Besmir Veli – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Devoll

Eduard Duro – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Elvis Hajdërlli – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

Çlirim Hoxha – kandidat i pavarur

Bashkia Dibër

Ismail Uka – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

Naim Gazidede – “Partia Demokratike”

Rahim Spahiu – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Dimal

Gentian Meçi – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

Dritan Sula – “Partia Demokratike”

Juliana Memaj – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Divjakë

Josif Gorrea – Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Aurel Malko – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Dropull

Thanas Maneka – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Dhimitraq Toli – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Durrës

Igli Cara – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Emiriana Sako – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Elbasan

Gledian Llatja – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Luçiano Boçi – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Fier

Evdar Kodheli – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Eriselda Çelaj – “Partia Demokratike”;

Armando Subashi – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Finiq

Leonidha Papa – “Partia Demokratike”;

Leonidha Hristo – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

Romeo Çakuli – Partia “Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen”;

Bashkia Fushë Arrëz

Fran Tuci – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Hil Curri – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Gjirokastër

Dorjan Lani – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

Flamur Golemi – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Gramsh

Hasim Çekrezi – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

Besion Ajazi – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Has

Miftar Dauti – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

Beqir Mulaj – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Himarë

Jorgo Goro – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Dhionisios Alfred Beleri – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Kamëz

Rakip Suli – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bilbil Bajraktari – “Partia Demokratike”;

Arjan Hoxha – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

Bashkia Kavajë

Fisnik Qosja – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

Redjan Krali – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Këlcyrë

Klement Ndoni – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Adriatik Spahiu – “Partia Demokratike”;

Arjan Kasaj – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Klos

Valbona Kola – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bedri Hoxha – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Kolonjë

Erion Isai – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Et’hem Lumani – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Konispol

Ergest Dule – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Fatmir Shero – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Korçë

Ledina Alolli – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

Sotiraq Filo – “Partia Socialiste e Shqipërisë”

Bashkia Krujë

Agron Loka – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

Artur Bushi – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Kuçovë

Kreshnik Hajdari – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Lefter Maliqi – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Ilirjan Koxhaj – “Partia Demokratike”;

Bashkia Kukës

Abedin Oruçi – “Partia për Europianizim dhe Integrimin e Shqipërisë”;

Admir Sinamati – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Safet Gjici – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Kurbin

Behar Haxhiu – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Majlinda Cara – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Lezhë

Pjerin Ndreu – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Pashk Gjoni – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Libohovë

Leonard Hide – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Adil Xhelili – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Librazhd

Mariglen Disha – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Shefki Çota – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Lushnjë

Erisleda Sefa – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Eduart Sharka – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Malësi e Madhe

Isa Ramaj – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Tonin Marinaj – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Maliq

Alfred Gega – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Gëzim Topçiu – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Mallakastër

Agron Kapllanaj – “Partia Demokratike”;

Qerim Ismailaj – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Resmi Shanaj – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Mat

Skënder Gjuci – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Agron Malaj – Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Memaliaj

Gjolek Guci – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Albert Malaj – “Partia Socialiste e Shipërisë”;

Bashkia Mirditë

Ndrec Dedaj “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Albert Mëlyshi – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Patos

Fation Duro – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Pranvera Rizaj – Partia Demokratike”;

Safije Alushaj – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Peqin

Mustafa Pashja – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bukurosh Maçi – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Përmet

Edmond Komino – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Alma Hoxha – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Pogradec

Zini Tolozhina – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Ilir Xhakolli – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Rezart Laraku – “Lëvizja e Re”;

Bashkia Poliçan

Florian Qama – “Partia Demokratike”;

Behar Xhaferraj – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Adriatik Zotkaj – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Prrenjas

Nuri Bleba – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Suzana Topi – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Pukë

Rrok Dodaj – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Gjon Gjonaj – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Pustec

Pandi Jani – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Pali Kolefski – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Roskovec

Erdit Hazizaj – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Majlinda Bufi – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Rrogozhinë

Edison Memolla – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Shkëlqim Hoxha – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Sarandë

Skënder Muço – “Partia Demokratike”;

Ardit Çikuli – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Oltion Çaçi – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Gjergj Mërkuri – kandidat i pavarur

Bashkia Selenicë

Nertil Bellaj – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Leonard Rakipaj – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Shijak

Elton Arbana – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Rezeart Tusha – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Shkodër

Benet Beci – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bardh Spahia – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Skrapar

Euglen Mustafallari – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Adriatik Mema – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Tepelenë

Sokol Guga – “Partia Demokratike”;

Tërmet Peçi – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Baftjar Imeri – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Tropojë

Besnik Duzhaj – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Rexhe Byberi – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Vau i Dejës

Klomentina Drini – “Partia Demokratike”;

Kristjan Shkreli – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Zef Hila – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Vlorë

Hysni Sharra – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Ermal Dredha – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Vorë

Blerim Shera – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Indrit Hoxha – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

