Sonte finalja e “Eurovison 2023”/ Kur do të performojë Shqipëria dhe cilët janë shtetet pretendete për ta fituar

Sot pritet të mbahet finalja e madhe e festivalit të Eurovision 2023, e cila pritet të nisë në orën 20:00 në Liverpool.









Shqipëria arriti të kualifikohete e para për në finale pas performancës elektrizuese që Albina Klemendi dhe Familja e saj dhuruan për publikun në gjysmëfinalen e dytë me këngën përfaqësuese “Duje”.

Mbrëmjen e sotme do jenë 26 shtete të cilët do të garojnë me njëri-tjetrin pëe të fituar çmimin e madh.

Deri më tani pretendentët për të fituar Eurovision-in janë cilësuar Suedia dhe Finlanda.

Më poshtë keni renditjen e shteteve që do të performojnë sonte sipas radhës:

Austria | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Portugalia | Mimicat – Ai Coração Zvicra | Remo Forrer – Ëatergun Polonia | Blanka – Solo Serbia | Luke Black – Samo Mi Se Spava Franca | La Zarra – Évidemment Qipro | Andreë Lambrou – Break A Broken Heart Spanja | Blanca Paloma – Eaea Suedia | Loreen – Tattoo Shqipria | Albina & Familja Kelmendi – Duje Italia | Marco Mengoni – Due Vite Estonia | Alika – Bridges Finlanda | Käärijä – Cha Cha Cha Çekia | Vesna – My Sister’s Croën Australia | Voyager – Promise Belgjika | Gustaph – Because Of You Armenia | Brunette – Future Lover Moldavia | Pasha Parfeni – Soarele si Luna Ukraina | TVORCHI – Heart of Steel Norvegjia | Alessandra – Queen of Kings Gjermania | Lord of the Lost – Blood & Glitter Lituania | Monika Linkyte – Stay Izraeli | Noa Kirel – Unicorn Sllovenia | Joker Out – Carpe Diem Kroacia | Let 3 – Mama Š?! Mbretëria e bashkuar | Mae Muller – I Wrote A Song