VIDEO/ Milani turpërohet edhe në Serinë A, Specia e largon nga Liga e Kampioneve

Specia ka mposhtur Milanin me rezultatin 2-0 në sfidën e javës së 35-të të Serisë A









Pjesa e parë foli më shumë për kuqezinjtë të cilët patën më shumë raste të mira për të shënuar gol dhe për të kaluar në avantazh por nuk arritën të finalizojnë. Ndërsa në pjesën e dytë ndryshoi gjithçka pasi Specia arriti të realizonte dy gola.

Sfida u zhbllokua në të 75′ dhe në të 85′ Esposito dyfishoi shifrat duke vulosur dhe fitoren e ekipit të tij. Me këtë humbje Milani mbetet jashtë zonës Champions teksa renditet në vendin e 5-të me 61 pikë. Ndërsa Specia pozicionohet në vendin e 18-të me 30 pikë.

SPECIA 2-0 MILAN

75′ Visnievski, 85′ Esposito

NGJARJET KRYESORE

90’+6′ Mbyllet sfida!

90′ Akordohen 6 minuta shtesë.

85′ GOOOL SPECIA 2-0! Esposito gjuan nga goditja e dënimit, topi “fluturon” mbi murin mbrojtës dhe përfundon në këndin e sipërm të majtë të portës. Nuk ka asnjë mundësi për Menjanë!

75’GOOOL SPECIA 1-0! Pas një goditje nga këndi, Visnievski hidhet në zonë dhe dërgon topin në rrjetë duke shtang Menjanë.

69’ Reka lëshon një gjuajtje drejt shtyllës së majtë, por Menja tregohet i vëmendshëm dhe e pret topin.

68’ N’Zola merr një pasim brenda zonë dhe gjuan drejt shtyllës së majtë, por portieri bën një pritje mjaft të mirë.

59′ Pobega godet me kokë drejt portës, por nuk arrin të shënjestrojë si duhet kuadratin dhe topi përfundon jashtë traversës.

46′ Nis pjesa e dytë.

45’+1′ Mbyllet pjesa e parë pa gola.

45′ Akordohet 1 minutë shtesë.

37′ Pobega godet drejt portës, por nuk ka vështirësi për portierin. Dragovski arrin ta presë gjuajtjen e futbollistit të Milanit.

25′ Teo Hernandez lëshon predhën drejt portës, por portieri i Specias tregohet i vëmendshëm duke bërë një pritje të shkëlqyeshme.

7′ Shans i artë për Milanin, Sandro Tonali provon nga distanca, por gjuajtja e tij godet shtyllën e majtë.

1′ Starton sfida!

FORMACIONET ZYRTARE:

