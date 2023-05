Sulmuesi shqiptar, Armando Dobra, u kthye në një protagonist absolut në Angli me skuadrën e Çesterfildit, në sfidën finale kundër Nots Kauntit që do të vendosë se kush do të ngjitet në Legue Two.









22-vjeçari shqiptar shënoi një supergol në minutën e 93’ të kohës shtesë, për të kaluar sërish në avantazh skuadrën e tij, ku gjatë festës u hap në tribunë dhe një flamur shqiptar.

Gjithsesi në minutën e 108’, ishte sërish Nots Kaunti që rivendosi baraspeshën.

