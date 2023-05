Zgjedhjet erdhën, ndaj ngjyrat e zymta të jetës kanë filluar të duken nën një dritë të re

Zgjedhjet janë në prag, zemrat kanë filluar të ndjejnë hovatjen e tyre më të fortë dhe mendjet ngacmimin intelektual të paprovuar prej kohësh. Ngjyrat e zymta të jetës kanë filluar të duken nën një dritë të re shkëlqimi dhe vuajtjet e mëdha të së përditshmes të ndihen disi më të vogla, më pak të trazuara dhe me më pak fuqi goditëse për të të kruspulluar gjithë trupin. Shpërthimet e pafuqisë, zemërimi ndaj padrejtësisë shumë më tepër se sa ndaj varfërisë, që në shtresën e mesme është e vërteta më e madhe dhe më dëshpëruese, të duket sikur është fashitur. Po çka ngjarë vallë që po e nis këtë shkrim në mënyrë poetike? Është një dritë e brendshme besimi dhe shprese se më në fund shqiptarët kanë arritur në pikën e tyre më të lartë të vlimit ndaj këtij kryeministri, ndaj qeverisjes së tij të paskrupullt korruptive dhe ndaj shuplakës së arrogancës dhe manipulimit me të cilën paturpsisht ai i godet përditë nga ekranet e blera të tv dhe mediave të tjera. Është ora e fatit tonë që vetëm në ditën e votimit është vërtet në duart tona, ajo dritë që më bën të besoj te ndryshimi dhe që këtë bësim dua tua përcjeëll të gjithëve. Merreni, bashkëkombasit e mi, kudo që jeni, në fshat e në qytet, merreni të çdo krahu që jeni, të majtë apo të djathtë, merreni dhe ju që nuk doni e nuk keni votuar kurrë, këtë mesazh ndryshimi, sepse vota është e shenjtë, e fshehtë, dhe në kohë diktature si kjo që po jetojmë, është edhe shëruese, mrekullibërëse. Po mos vallë kanë ndryshuar shumë gjëra në këto zgjedhje në lidhje me manipulimin e votës, blerjes dhe shantazhimin ndaj saj, që të mund të jemi entuziastë e të shprehemi me kaq besim? Duhet të dimë se shumë gjëra të tilla rregjimi i Ramës i ka në gjak dhe bashkë me ushtrinë e patronazhistëve, krimit, oligarkëve dhe veglave të mediave , do të arrijë të përdorë me cdo kusht. Po atëherë do të thoni ju, ku është drita në fund të tunelit që po ndjenjë nmjerëzit në këtë prag zgjedhjesh? Sepse më në fund janë krijuar të gjitha gjasat që ata të kuptojnë se ka ardhur dita kur vota duhet të kthehet në një digë që duhet të hapë portat e saj për të vërshuar gjith revoltën dhe indinjatën që ata kanë arritur të grumbullojnë përgjatë gjithë këttyre 10 vjet mashtrimesh. Gjatë gjithë këtyre viteve ata vërtet kanë votuar, kanë luftuar me të gjitha shit-blerjet e votës, por askush nuk ka luftuar për tua mbrojtur votën, pasi Basha dhe Rama nuk e donin dhe nuk e bënë kurrë një gjë të tillë. Tani koalicioni Berisha-Meta, votën dhe mbrojtjen e saj me fakte dhe denoncime e kanë kthyer tash një muaj në kalin e tyre të betejës. Dhe të jeni të sigurt se ashtu sic e kanë premtuar dhe dëshmuar në gjithë karrierën e tyre politike, opozita do të bëjë luftën më të paepur kesaj here për të denoncuar me fakte e detaje, cdo shkelje dhe vjedhje të saj, para syve të të gjithë sgqiptarëve dhe kancelarive të botës. Është pkërisht kjo garanci e siguri ajo që na e ngjall besimin se më në fund vota të trajtohet ashtu sic duhet të jetë, e shenjtë, personale, përtej cdo frike e nënshtrimi, si një lutje që i drejtohet Zotit për të ndihmuar në ndryshimin e jetës sonë dhe të etë kombit shqiptar, për t’u konsideruar kësisoj edhe me fuqinë e apimagjinueshme që vetë Zoti i jep lutjes, fuqinë që arrin të tundë edhe malet më të lartë, pavarësisht se ato male mund të jenë ngritur nga paraja, pushteti apo rregjimi.

Po ndërkombëtarët me kë janë? Për kë duan që ne të votojmë? Është refreni i përhershëm që dëgjohet në prag të cdo zgjedhje.Është refreni i vetëm që u ka ngelur në gojë Ramës dhe socialistëve, ngaqë nuk dinë të japin asnjë përgjigjie llogaridhënieje për qeveërisjen e zullumeve që kanë bërë. Është refreni që ata gatuan me lobimin e tyre në Amerikë për të shpallur Sali Berishën “non grata”, dhe që si një zë qyqeje po e shpërhapin për të zymtuar, gjymtuar dhe vrarë shpresën e shqiptarëve. Harrojnë si fillim se zgjedhjet bashkiake janë turpi dghë dënimi më i madh i kryer ndonjëherë ndaj të drejtave elementare të qytetarëve të vet, janë krimi i tyre më i tmershëm ndaj demokracisë sonë, janë pasoja më e rrezikshme e babëzisë së tyre. Të rrembesh dhe administrosh pa garë të gjitha bashkitë është një arsye madhore që duhet ti bindë njerëzit në korrigjimin e menjëhershëm të kësaj anomalie sociale, ekonomike e psikologjike, përtej se demokratike. Më tej, këto nuk janë zgjedhje për të ardhur në pushtet as Berisha e as Meta, por zgjedhje të një pushteti vendor ku opozita është diskriminuar padrejtësisht në përfaqësim, ndaj meriton të votohet dhe përkrahet. Ndaj dhe retorika apo mashtrimi për “non grata”e për njerëz të vjetër që na kthejnë prapa, që të gjithë kandidatët socialistët kanë përdorur në fushatë, është sa një budallallëk aq edhe një demagogji e rrezikshme. Është i vetmi kthim prapa që mund ti ndodhë Shqipërisë kjo gjuhë boshe dhe e drunjtë shantazhimi, pa vision dhe alternative, pa llogardhënie konkrete, në një kohë që opozita tund në duart e saj një fitore tashmë të arritur me standardet më të madhe të demokracisë ndërkombëtare, demokracinë e saj kulmore të brendshme, të provuar me procesin e primarieve. Pse vallë se përqafon dot Edi Rama flamurin e primareve, kur trumbeton natë e ditë modernizëm, përparim, koncepte e nocione perëndimore, ose shkurt “ecje përpara”. Mos vallë primaret na kthejnë prapa apo na çojnë përpara? Është fllusksa më e madhe e propagandës që duhet të shfryhet nga vpota e lirë popullore, e që duhet të demostrohet ashtu siç u shpreh e lirë në votimin e brendshëm të demokratëve.

E në fund edhe një siguri tjetër, që mund tua fashisë dyshimet dhe hamendjet. “Non grata” berishiane nuk ishte një sulm personal, ishte një sulm burracak ndaj opozitës shqiptare dhe demokracisë së saj. Po ashtu, edhe legjenda urbane se asnjë parti nuk vjen në pushtet pa miratimin e ndërkombëtarëve dhe amerikanëve, është një tjetër flluskë e sajuar nga rregjimi i trembur deri në palcë se do rrëzohet nga pesha e rëndë e mëkateve të tij fatale para Shqipërisë që shpopulloi. Është një flluskë, sepse vetë një autoritar si Escobar, përpara dilemës së zgjedhjeve, zgjodhi të pohojë e miratojë se qeveia amerikane do të njohë e mbështetë vetëm verdiktin e popullit, për çfarëdolloj force politike.

Ja, pse shoh dritë në fund të tunelit. Jo se ujku i blerjeve dhe vjedheve të votës do ta ndërrojë qimen, por se zëri i brendshëm i ndërgjegjies popullore do të dijë t’ia shkulë një nga një dhëmbët e marifeteve dhe do të dijë ta çojë me votën e vet të bekuar tufën e njerëzve në vathën e sigurtë të demokracisë së bekuar nga Zoti. Shpërndajeni, bashkëkombësit e mi, mesazhin e bekuar të clirimit të shqiptarëve nga zgjedha e rëndë e rregjimit, në mënyrën më të paqtë, më të thjeshtë të mundshme, që nuk e kanë arritur të gjitha protestat, demonstratat dhe sakrificat që ju keni bërë gjatë gjithë këtyre viteve: me një votë të vetme të gjithësecilit, një votë të fshehtë që nuk mund tua zbulojë askush. Mos kini frikë, është e vetmja gjë absolute, e drejtë dhe fitimatare që ju ka mbetur. Paçi fatin e mbarë, shqiptarë!