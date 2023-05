Dule nga Himara: Rrethi vicioz në Shqipëri do të thyhet, qytetarja u rrëmbye për të dëshmuar çfarë donte policia

Kryetari i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, Vangjel Dule u shpreh i sigurt për fitoren e Fredi Belerit në Himarë, pavarësisht se ai ndodhet në burg me akuzën për blerje votash.









Në një prononcim për mediat ai tha se nga nesër do të nisë një periudhë e re për bashkinë e Himarës.

“Dua të denoncoj ndikimin në procesin zgjedhor nga familjarët e Jorgo Goros që po presin jashtë qendrës së votimit. Të fortët po iu bëjnë presion qytetarëve. Punonjësit e kadastrës po i bëjnë presion me dokumentet e pronësisë votuesve. Fitorja është e sigurt në Himarë. Nga e hëna fillon një periudhë e re për Bashkinë e Himarës. Rrethi vicioz në Shqipëri do të thyhet. Do të kemi një shembull të administrimit europian dhe me një zhvillim që do të jetë miqësor për komunitetin, në interes të komunitetit”, u shpreh Dule.

I pyetur se çfarë reagimi do të ketë nga PBDNJ nëse gjykata e pranon pretencën e Prokurorisë për Belerin, Dule tha se “ne jemi duke ndjekur ligjin në germën dhe frymën e vet. Kishte dje denoncime. E patë qytetaren e Himarës që u rrëmbye dhe u shoqërua në komisariat dhe i kërkohej diçka që nuk kishte ndërmend ta bënte”.