Sherri për radhën e votimit, qytetari godet me grusht anëtarin e komisionit në Fushë-Krujë. Reagon policia

Policia e Shtetit ka reaguar në lidhje me incidentin që ndodhi në Fushë-Krujë në këtë ditë zgjedhore, ku bën me dije se një qytetar është konfliktuar me një anëtar të Komisionit.









Mësohet se në kërkim është shpallur shtetasi me iniciale E.K., i cili kishte shkuar për të votuar por debatoi me anëtarin e komisionit në qendrën e votimit duke e goditur me grusht, shtetasin I.H.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 10:10, Komisioni i Qendrës së Votimit 1302-1, KZAZ Nr. 20, Fushë-Krujë, me vendimin numër 1, ka kërkuar ndihmë nga Policia e Shtetit, pasi në këtë qendër votimi një shtetas (votues) ishte konfliktuar me një anëtar të Komisionit. Shërbimet e Policisë, menjëherë pasi kanë marrë njoftim, kanë shkuar në Qendrën e Votimit 1302-1, ku ka rezultuar se shtetasi E. K., i cili kishte shkuar për të votuar në këtë Qendër, kishte debatuar me një anëtar të Komisionit të Qendrës së Votimit, shtetasin I. H., dhe më pas e kishte goditur atë me grusht, për radhën e votimit.

Shtetasi E. K. është shpallur në kërkim dhe po vijojnë kontrollet për kapjen e tij.

Po me vendim të Komisionit të Qendrës së Votimit, pas normalizimit të situatës, punonjësit e Policisë janë larguar nga Qendra e Votimit.

Materialet do t’i kalojnë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme.