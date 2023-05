Fisnik Qosja shpall fitoren në Kavajë: Kisha kundër makinerinë e pushtetit! Për të mirën e qytetarëve do t’i shtrij dorën edhe qeverisë

Fisnik Qosja i koalicionit “Bashkë Fitojmë” ka shpallur fitoren në qytetin e Kavajës. Për mediat ai u shpreh entuziast për fitoren, ndërsa u shpreh se edhe pse një betejë e vështirë ia doli pasi kishte në krah mbështetjen qytetare.









Ai deklaroi se kundër kishte makinerinë e pushtetit, por ia doli mbanë falë mbështetjes qytetare.

“Ishte fitore e mundimshme, por qytetarët ma vbënë më të lehtë se kurrë. Unë kundër nuk kisha asnjë, kisha pranë qytetarët e Kavajës. Unë kisha kundër vetëm një gjë, makinerinë e pushtetit. Por qytetarët e Kavajës nuk i bën balla as makineria e pushtetit dhe as e njeriut për të drejtuar Kavajën aty ku duan ata”, tha Qosja duke theksuar se “do punoj ditën e natë. Do jem në shërbim të tyre 24 orë”.

I pyetur nëse do të punojë për bashkimin e PD, ai tha “po, pasi PD-në e kam si shtëpinë time”.

Nuk nguroi të thoshte se për të mirën e qytetarëve do ti shtrijë dorën edhe qeverisë.

“Për të mirën e qytetarëve të Kavajës do ti shtrij dorën çdo njeriu, çdo institucioni gjithashtu edhe qeverisë”, tha Qosja.