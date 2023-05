A i keni kapur të 50-at? Pini më shumë çaj dhe hani këto fruta

Siç e dini, flavonoidet e dobishme janë substanca që gjenden në bimë, duke përfshirë frutat dhe perimet si dardha, mollët, manaferrat, qepët dhe pijet me bazë çaji dhe verën, si dhe çokollatën e zezë. Flavonoidet shoqërohen me përfitime të ndryshme shëndetësore. Një nga këto është ulja e rrezikut të Alzheimerit, por për ata që konsumojnë sasi të larta të flavonoideve.









Në mënyrë të veçantë, njerëzit e moshuar që konsumonin pak ose aspak ushqime të pasura me flavonoide, si manaferrat, mollët dhe çaji, kishin dy deri në katër herë më shumë gjasa për të zhvilluar Alzheimer dhe çmenduri, krahasuar me njerëzit që marrja e këtyre ushqimeve ishte më e lartë. E gjithë kjo sipas një studimi të ri amerikan të bërë në Universitetin Tufts në Masaçusets dhe që zgjat rreth 20 vjet – botuar së fundmi në American Journal of Clinical Nutrition.

Studimi epidemiologjik i 2,800 njerëzve të moshës 50 vjeç e lart pa lidhjen afatgjatë midis konsumit të ushqimeve që përmbajnë flavonoid dhe rrezikut të Alzheimerit dhe demencës. Sipas llojit të ushqimit, më të dobishmet për individët për të mos zhvilluar këto sëmundje ishin manaferrat e të gjitha llojeve, luleshtrydhet dhe vera e kuqe, të ndjekura nga mollët, dardhat dhe çaji në rëndësi.

Siç thuhet në tekst: “Studimi ofron një pasqyrë se si dieta me kalimin e kohës mund të lidhet me rënien njohëse të një truri, pasi ne ishim në gjendje të shqyrtonim marrjen e flavonoideve gjatë shumë viteve përpara diagnozës së demencës së pjesëmarrësve. Pa asnjë ilaç efektiv aktualisht në dispozicion për trajtimin e Alzheimerit, parandalimi i sëmundjes përmes një diete të shëndetshme është i rëndësishëm”.

Pyetjes se çfarë do të thotë konsumim i ulët dhe çfarë i lartë, hulumtimi i përgjigjet: Marrja e ulët ishte e barabartë me mungesën e manaferrave në muaj, rreth një mollë e gjysmë në muaj dhe pa çaj jeshil fare. Konsumimi i lartë ishte i barabartë me rreth 7.5 filxhanë boronica ose luleshtrydhe në muaj, 8 mollë dhe dardha në muaj dhe 19 filxhanë çaj në muaj.

Duke qenë se hulumtimi ka analizuar të dhënat e njerëzve 50 vjeç e lart, mesazhi se nuk është kurrë vonë për të bërë ndryshime pozitive në dietë është i qartë. Në fund të fundit, rreziku i demencës me të vërtetë fillon të rritet mbi moshën 70 vjeçare, kështu që ia vlen të filloni të mendoni për një dietë më të shëndetshme nëse nuk e keni bërë tashmë kur jeni afër të 50-tave.

Gazeta Shqiptare