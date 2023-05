Kuçova në luftë për çdo votë, si përçarja e opozitës mund t’i japë fitoren PS-së, edhe pse në pakicë

Bashkia e Kuçovës ende nuk e ka kryetarin e ri, kur janë numëruar pjesa më e madhe e kutive të zgjedhjeve të djeshme.









Në këtë Bashki ka një luftë të fortë ndërmjet kandidatit të koalicionit Bashkë Fitojmë Lefter Maliqi, me kandidatin e PS-së Kreshnik Hajdari.

Ky i fundit ka kaluar Maliqin me disa vota, ndërkohë që në këtë Bashki fituesi mund të jetë dhe rrjedhojë i përçarjes së opozitës.

Nëse PD do të kishte dalë e bashkuar, në koalicion dhe me LSI-në, votat e marra do ti kalonin 50%.