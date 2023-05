Maliqin e fiton sërish PS-ja, Gëzim Topçiu siguron mandatin e shtatë

Gëzim Topçiu i Partisë Socialiste ka siguruar për herë të shtatë mandatin si kryebashkiak në Bashkinë e Maliqit.









Në një prononcim për mediat, Topçiu falënderoi të gjithë votuesit, teksa u shpreh i prekur.

“Ende vazhdojmë punën, kjo nuk është mandatesh por për komunitetin. Bashkia e Maliqit është kampione. Kemi fituar të gjitha qendrat e votimit si asnjëherë. Patjetër që prekem, pasi është mandati i shtatë karrierën time. Kjo është përgjegjësi për mua që më kanë besuar. Të gjithë banorëve të majtë dhe të djathtë. Unë mendoj se cilat janë punët e radhës që do bëjmë. Falënderoj Niko Peleshin për mbështetjen që më ka dhënë. Faleminderit të gjithë komisionerëve, vëzhguesve dhe numëruesve. U them kundërshtareve që nuk mund të fitojnë vota vetëm muajin e fundit të zgjedhjeve, por me punë çdo ditë”, u shpreh Topçiu.