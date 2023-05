Në rrënjët e një peme kanë fshehur një sasi të konsiderueshme kokaine, policia arreston autorët

Një tjetër sukses në luftën kundër trafikut të drogës është shënuar nga oficerët e Policisë së Sigurimit grek, të cilët zbuluan “kalorësinë” e dy trafikantëve të moshës 43 dhe 48 vjeç në rrënjët e një peme në Oreokastro të Selanikut!









Me informacionet e tyre, policia e kishte lokalizuar 43-vjeçarin dhe e kishte ndjekur nga distanca hap pas hapi, derisa i ka çuar pasditen e së shtunës në vendstrehimin, nga ku ka marrë një pako me 110 gramë kokainë, të cilën e kishte dorëzuar me shpejtësi tek 48-vjeçari që takoi në qendër të Selanikut. Në atë moment ata janë arrestuar nga policia e cila më pas ka kontrolluar banesat e tyre.

Aty u gjetën edhe dy pako me kokainë me peshë 2.6 gram, dy pako heroinë me peshë 11.1 gram, dy pako kanabis të papërpunuar me peshë dhjetë gramë, një pako me kanabis të përpunuar “çokollatë” me peshë 7,3 gram dhe një peshore elektronike. Dy personat u dërguan në Prokurorinë e Shkallës së Parë të Selanikut me çështjen e ngritur ndaj tyre për posedim, fshehje dhe trafik droge.