Kryesore

Numërimi për Këshillat Bashkiakë/ PS kryeson në Korçë, siguron 24 anëtarë, ja si ndahen partitë e tjera. Lista me emrat

23:50 - 15.05.23 E.P
GSH APP Get it on Google Play

Ndërkohë që vazhdon numërimi i votave për kryetar bashkie në Tiranë, po numërohen edhe votat për anëtarë të këshillit bashkiak.




korce keshillat

Në bashkinë e Korçës, aty ku fitues u shpall kandidati i PS Sotiraq Filo ka nisur numërimi i kutive të votimit për këshillat bashkiakë.

Deri tani janë numëruar 47 kuti nga 158 në total dhe në avantazh është Partia Socialiste me 24 këshilltarë, koalicioni “Bashkë Fitojmë” 9, PD 2, AAK 1, PSD 1, PAASH 1, PR 1 dhe NTH 1 këshilltar.

PS: 24
  1. Ada Permeti
  2. Erjon Nexhipi
  3. Ana Verushi
  4. Petrika Tollkuci
  5. Anxhela Taho
  6. Pandi Bello
  7. Edlira Mitre
  8. Emiljano Muharem
  9. Alma Burda
  10. Erjon Kurti
  11. Majlinda Like
  12. Llambert Malaveci
  13. Valmira Nano
  14. Kostika Zguri
  15. Majlinda Duni
  16. Altin Habip
  17. Paola Kodra
  18. Julian Mema
  19. Ornela Alikaj
  20. Erjols Haxhillari
  21. Gurije Dedelli
  22. Joan Deli
  23. Marsela Ciro Marin
  24. Dejvi Hoxha
BF: 9
  1. Devis Osman
  2. Suela Dinellari
  3. Irvin Bode
  4. Ismeralda Seidolli
  5. Fidel Kreka
  6. Jorida Romacka
  7. Lorenc Nako
  8. Alketa Zheku
  9. Thoma Marku

PD: 2

  1. Elvin Bregu
  2. Laureta Alidinaj

AAK: 1

  1. Skender Dinellari

PSD: 1

  1. Julian Kodra

PAASH: 1

  1. Erald Fejzulla

L. Petri: 1

PR: 1

  1. Kristiano Kocibelli

NTH: 1

  1. Klajdi Pllaha

 


NDIQE LIVE "PANORAMA TV"
NDIQE LIVE "PANORAMA TV"
Shfaq Komentet (0)

Shkruaj nje koment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Të tjera në Kryesore