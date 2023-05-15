Numërimi për Këshillat Bashkiakë/ PS kryeson në Korçë, siguron 24 anëtarë, ja si ndahen partitë e tjera. Lista me emrat

Ndërkohë që vazhdon numërimi i votave për kryetar bashkie në Tiranë, po numërohen edhe votat për anëtarë të këshillit bashkiak.
Në bashkinë e Korçës, aty ku fitues u shpall kandidati i PS Sotiraq Filo ka nisur numërimi i kutive të votimit për këshillat bashkiakë.
Deri tani janë numëruar 47 kuti nga 158 në total dhe në avantazh është Partia Socialiste me 24 këshilltarë, koalicioni “Bashkë Fitojmë” 9, PD 2, AAK 1, PSD 1, PAASH 1, PR 1 dhe NTH 1 këshilltar.
PS: 24
- Ada Permeti
- Erjon Nexhipi
- Ana Verushi
- Petrika Tollkuci
- Anxhela Taho
- Pandi Bello
- Edlira Mitre
- Emiljano Muharem
- Alma Burda
- Erjon Kurti
- Majlinda Like
- Llambert Malaveci
- Valmira Nano
- Kostika Zguri
- Majlinda Duni
- Altin Habip
- Paola Kodra
- Julian Mema
- Ornela Alikaj
- Erjols Haxhillari
- Gurije Dedelli
- Joan Deli
- Marsela Ciro Marin
- Dejvi Hoxha
BF: 9
- Devis Osman
- Suela Dinellari
- Irvin Bode
- Ismeralda Seidolli
- Fidel Kreka
- Jorida Romacka
- Lorenc Nako
- Alketa Zheku
- Thoma Marku
PD: 2
- Elvin Bregu
- Laureta Alidinaj
AAK: 1
- Skender Dinellari
PSD: 1
- Julian Kodra
PAASH: 1
- Erald Fejzulla
L. Petri: 1
PR: 1
- Kristiano Kocibelli
NTH: 1
- Klajdi Pllaha
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