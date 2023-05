Jane numeruar kutitete e para te votimit per Bashkine e Tiranes, ku Erion Veliaj kryeson garen me 62.53 %, ndjekur nga Belind Kellici me 25.43 %.









1. Arlind Muhamet Qori Lëvizja Bashkë 27

3.32 %

2. Marko Sali Dajti Fronti i Majtë 33

4.05 %

3. Lajla Ylber Pernaska Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 3

0.37 %

4. Erion Luan Veliaj Partia Socialiste e Shqipërisë 509

62.53 %

5. Belind Zamir Këlliçi Bashkë Fitojmë 207

25.43 %

6. Roland Hysen Bejko Partia Demokratike 35

4.30 %