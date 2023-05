Rusia po pushton Bjellorusinë, thotë liderja e opozitës

Bjellorusia rrezikon të humbasë pavarësinë e saj pasi Moska forcon kontrollin e saj mbi një nga aleatët e saj kryesorë, tha të hënën udhëheqësja e opozitës bjelloruse në mërgim, Sviatlana Tsikhanouskaya.









Nën regjimin e Presidentit Alexander Lukashenko, i cili ka qenë në pushtet pandërprerë që nga viti 1994, ish-republika sovjetike ndihmoi Moskën të nisë pushtimin e saj në shkallë të plotë të Ukrainës dhe ra dakord të presë armët bërthamore ruse në tokën e saj.

“Lukashenko tani po ia shet Kremlinit vendin tonë pjesë-pjesë”, tha Tsikhanouskaya në Samitin e Demokracisë në Kopenhagë, duke shtuar se “pushtimi zvarritës” i Rusisë u ndje “në të gjitha sferat: ushtri, kulturë, ekonomi, media”.

Udhëheqësi i opozitës i kërkoi Perëndimit të parandalojë vendosjen e armëve bërthamore në Bjellorusi, e cila mund të përfundojë deri në korrik.

“Do të ndryshojë shumë për ne, bjellorusët,” tha Tsikhanouskaya. “Në rast se diktatorët e çmendur do të shtypin këtë buton të kuq, kundërsulmi do të jetë ndaj Bjellorusisë, sepse kjo armë do të lëshohet nga vendi ynë”.

Njoftimi i presidentit rus Vladimir Putin se Moska do të vendosë koka bërthamore në Bjellorusi është i fundit në një seri kërcënimesh bërthamore të bëra nga Moska – e cila është goditur nga pengesat ushtarake në Ukrainë – që nga fillimi i luftës.

Megjithatë, zyrtarët perëndimorë kanë hedhur dyshime nëse Putini në të vërtetë synon të përmbushë njoftimin e tij, që do të ishte hera e parë që armët bërthamore të Kremlinit vendosen jashtë Rusisë që nga vitet 1990. Putin, thanë ata, mund ta përdorë kërcënimin si një shpërqendrim për të devijuar nga humbjet e Moskës në fushën e betejës në Ukrainë.

