“Ta uroj me gjithë shpirt fitoren”, Zef Hila ‘fair-play’ me kundërshtarin pas humbjes, deklarata e tij pritet me ovacione

Kandidati i koalicionit "Bashkë Fitojme" për Bashkinë e Vaut të Dejës Zef Hila, ka uruar kandidatin rival pas fitores së zgjedhjeve.









Hila ka uruar kandidatin socialist Kristian Shkreli, ndërsa tha se fushata ka qenë e qetë në këtë bashki, dhe po ashtu edhe numërimi.

“Kjo është një garë dhe normalisht dikush do të fitojë, fushata ishte e qetë, dhe numërimi po ashtu, une e uroj me të gjithë shpirt, të shkoftë mbarë”, u shpreh Hila, deklarata e të cilit u prit me ovacione nga të pranishmit.

Gara për Vaun e Dejës është fituar me më shumë se 50% të votave nga Shkreli, ndërkohë që Hila e ka drejtuar dy mandate më herët këtë Bashki.