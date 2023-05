“Vulgare, ti je llumi”-Debat i fortë, Shqipe Hysenaj ndaj Serena Sulës: Ti je si shalqi me provë, të provojnë të gjithë, në fund nuk të merr asnjë

Këtë javë në emisionin “E Diell” u diskutua tema sakrificat për famë.









E ftuar si fenomen i rrjeteve sociale ishte Serena Sula e njohur për kërcimet e saj provokuese dhe për lidhjet e saja të bëra publike, Serena tregoi që në moshë më të vogël kishte konkuruar dhe fituar “Miss-Veriu” sakaq tregoi se fama e saj ka pasur sakrifica dhe i është dashur punë ta mbajë veten dhe famën e saja sa më të “gjallë” në sytë e publikut.

E ndërsa në krahun tjetër Shqipe Hysenaj e njohur si ish-konkurrente e “Përputhen” ku spikati me natyrën e saj shpërthyese i drejtohej asaj duke i thënë që është llumi i venit tonë, dhe do të përfundoj pa askënd, kjo deklaratë e Shqipes solli debate me tone të larta mes dy vajzave.

Pjesë nga Biseda:

Serena mund të bëjë çfarë të doje me jetën e sajë sigurisht por unë mendoj se njeriu duhet të ketë korniza për respektin e vetes.

Serena: Unë e dua veten time gjithë ditën rri para pasqyre

Ti e ke për “twork-n” tani me këtë po kapesh

Shqipe: Jo jo, edhe për mënyrën vulgare të të folurit dhe shoqërimi me shumë njerëz.

Serrena: Po çfarë të bëj unë kur të gjithë me vine nga pas. Po si provova unë s’ka kush i provon

Shqipe: Po ti qenke shalqi me prove?

Serena: Po ti ne përputhen çfarë bëre, vetëm ke shajtuar takohu me njërin takohu me tjetrin, ku e ke ti respektin e vetes.Po mua përderisa më respektojnë portalet nuk më intereson.

Shqipe: Ti je llumi moj kush po te respekton ty, ne fund s’do të të marri asnjeri.

Serena: Si marr rune ata pak qe mbajta eronin me buke