“AMERIKANI” nga Odise Kote

Nga Monika Hasani – “Amerikani” është roman, i cili pasqyron realitetin e hidhur të diktaturës komuniste dhe pasojat e tij në shoqërinë shqiptare. Odise Kote shpalos përpara nesh një personazh të ri me një histori që i përket të gjithë popullit tonë. Nelson Andrea fluturon nga “Toka e Premtuar”, në atdheun e tij “të harruar”, të panjohur. Ky Kostandin i kohëve moderne, merr përsipër përmbushjen e amanetit të të atit. Por, nëse Kostandinin nuk e ndali as vdekja, Nelsoni përballet me një forcë akoma më të madhe se ligjet e natyrës. Regjimi komunist nuk pyet për amanetet e vdektëtarëve. Në pushtetin e marrëzisë nuk ka vend për të tilla “vogëlsira humane”. Këtu zë fill kalvari i vuajtjeve të një violinisti të mirënjohur në honin e atdheut të tij.

Absurdi i akuzave, me të cilat përballet Nelson Andrea në roman, na risjellin ndër mend një tjetër “proces gjyqësor” të ndodhur në një periudhë të largët, në atë të Kafkës. E si personazhet e Kafkës edhe personazhi ynë gjendet i pafuqishëm në rrjedhën e fatit.

Spektatori Nelson dhe lexuesi i kohës sonë, bëhen dëshmitar të rrënimit kulturor dhe shpirtëror që u ndodhin karaktereve në vepër. Jetë të fikura që nuk arritën kurrë të gjallonin ëndrrat e tyre. Kudo kemi tragjizëm. Edhe ndër viktimat edhe në rradhët e xhelatëve. Askush nuk triumfon.

Vepra përshkohet nga një panoramë gri frike dhe terrori të pritshëm. Personazhet janë të rrethuar nga flakët e sistemit që herët a vonë do t’i përpijnë. Nelson nuk e di çfarë e pret në atdhe. Ai hyn në vepër si artist amerikan dhe shformohet në një njeri i cili vendos në pikëpyetje identitetin e tij.

A kemi përballë violinistin Nelson Andrea, i shkolluar në Boston, por me rrënjët në Shqipëri?

A mos është Guri, i pagëzuar nga nëna që i vdiq në lindje?

Apo Nelo Andrea, një varrmihës komunaleje?









Nelson Andrea nuk mundi t’ia mbathte nga ekaluara etij . Duart vrastare u stërzgjatën për ta sakrifikuar në emër të një ideali të përdhunë.

“E kaluara është një vend i stërmadh, ka vend për të gjithë, vetëm e sotmja është një rrip i ngushtë që mezi na nxë!” Në këtë luftë për mbijetesë Odise Kote na prezanton karaktere origjinale që mbeten në kujtesën e lexuesit.

Përmendim, Rako Siranin, një mik apo një djall i fshehur. Një ekstrakt i regjimit i cili ravijëzon mbijetesën e tij edhe në momentin që troket demokracia.

Oto Gajdari, Lola, Mehmet Kadëna, Shefqet Zëra, e brishta Pandorë. Të gjithë këta njerëz që me pasionet dhe ëndrrat e tyre u kthyen në një relike e asaj që nuk mundi t’i mbijetonte stuhisë.

Stili i veçantë i Odise Kotes, i jep formë veprës dhe na servirë një gosti të larmishme. Pasazhe me përshkrime të gjalla dhe reale, e ftojnë lexuesin të ndezë pishtarin e imagjinatës dhe; të frymojë bukuritë e natyrës së Gjirokastrës, të stepet gjatë tërmetit në shtëpinë e Rako Siranit, të vuajë së bashku me Nelsonin në gurore, të mahnitet nën tingujt e violinës e të hidhërohet nga çdo humbje jete të pafajshme në tufanet artificialë dhe të pakuptimtë.

Narracioni i Odise Kotes na kujton një histori të treguar pranë vatrës, me një ton përralltar, ku ne joshemi dhe shpirtplagosur duam të mësojmë më shumë për heroin tonë. Gjuha shqipe në penën e Kotes riformësohet nga goja e njërit personazh tek tjetri. Nga gjuha standarde zbresim në regjistrin e ulët kur flasin hetuesit E folmja e Gjirokastrës me veçoritë e saj dialektore, e pasuruar me frazeologjizmat popullore e fjalë të urta, na shfaqet kudo në vepër duke pikturuar mjedisin qytetar që e rrethon heroin tonë.

Një vepër që i ngjason një vajtimi për fatin e individit në një sistem të mbyllur. Një gjuhë që kthehet në poezi, kur shpirti ndodhet në zgrip të mbijetesës. Bëmat, personazhet, koha, hapësira, këta përbërës të poetikës narrative, Odise Kote i sjellë në mënyrë të besueshme. Kjo është një histori e vërtetë edhe pse flasim për një roman fiksion. Rrjedha narrative me ngjarjet e dinamike shpeshton atraksionet estetike dhe nxit vëmendjen e lexuesit. Kulminacionet emocionale, historia e një populli, fatet vetijake, erosi, zhgënjimet, janë manierat me të cilat Kote depërton tek lexuesi. Ironia përzihet me humorin e zi për të dhënë Shqipërinë e asaj kohe, për të cilat ai ka të ngulitur shumë detaje.

“Si t’i thoshte që ky nuk paskësh qenë vendi i duhur për të çuar në vend amanetin. Ky dreq vendi që s’është as komunist e as feudal, as popullor e as nazist”. Janë pikërisht këto artikulime ideoemocionale të cilat shpalosin Shqipërinë dhe shqiptarët e asaj kohe, që nga rekuizita, mendimet, përballjet por mbi të gjitha mënyrën e jetesës nën një absurd. Një vend ku kultura zakonore e rrënjëve tona, përballet me gijotinën e saj. Romani i Odise Kotes përcjellë tallazet e shpirtit të përvuajtur të artistit, në pamundësi të krijimit të artit të tij. Pasioni e mban gjallë heroin tonë. Muzika është altari i shenjtë ku ai falet. Romani “Amerikani”, me tërësinë e kuptimeve e vlerave të larta artistike-emocionale e ideore që mishëron, për lexuesin shqiptar, është një portë e re për të depërtuar në një realitet të vjetër.