Gara për Këshillin Bashkiak në Tropojë, koalicioni “BF” kokë më kokë me PS

Bashkia e Tropojës, një bastion historik demokrat, këtë herë ka kaluar në krah të Partisë Socialiste.









Por në garën për këshillin bashkiak, PS dhe “Bashkë Fitojmë” konkurrojnë kokë më kokë.

Sipas hartës së përditësuar nga Panorama TV, deri më tani janë numëruar 5 nga 38 kuti votimi. Nga rezultatet e deritanishme, PS dhe BF ndajnë të njëjtin numër këshilltarësh bashkiakë, me nga 5 secili. Pas tyre renditet ADS me 2, PAD me 2, PSD me 2, PLL me 1, PUK me 1, PR me 1, BD me 1, PGJ me 1.

Koalicioni “Bashkë Fitojmë”:

Dritan Gjongecaj

Shefkie Haxhiaj

Besjan Gjonaj

Vjollca Oruci

Hamit Berisha

Partia Socialiste:

Afrim Brahaj

Sonila Nezaj

Arber Cakraj

Shote Bashaj

Perparim Sadikaj

ADS

Ardon Brecani

Rozana Ahmetaj

PAD:

Shkelzen Oruci

Drilona Shpata

PDS:

Arben Zenelaj

Zylfie Ndreaj

PLL:

Vjollca Berbati

PUK:

Granit Kurmekaj

PR:

Arbjos Kovacica

BD:

Adem Dushi

PGJ:

Rrustem Gjonaj