Njoftimi i papritur, Bonuçi lajmëron tërheqjen nga futbolli: Me mua mbyllet epoka e mbrojtjes alla-italiane

Leonardo Bonuçi e ka vendosur, sezoni 2023-2024 do të jetë i fundit i tij me fanellën e Juventusit dhe jo vetëm. Mbrojtësi italian në mënyrë të papritur, ka bërë të ditur se viti i ardhshëm do të jetë i fundit i tiji në futbollin e luajtur.









Lajmërimi ka ardhur në mënyrë të papritur, gjatë një intervistë që ka dhënë për faqen e klubit, i cili ka përgatitur një speciale për lojtarin pasi kishte arritur kuotën e 500 ndeshjeve si bardhezi.

“Kur vitin tjetër do ta mbyll me futbollin e luajtur, do të mbyllet një epokë e mbrojtës, mënyra e interpretimit të saj alla-italiane”, tha Bonuçi duke bërë të qartë se në moshën 37-vjeçare, kur të mbaronte akordin që kishte me Juventusin, ai do të vartë këpucët në gozhdë.

“Kur je fëmijë dhe ndjek topin, ke ëndrrën që të veshësh një fanellë si ajo e Juventusit dhe t’ia dalësh për 500 herë, do të thotë se ke bërë historinë e Juventusit dhe është një emocion i madh. Të jetoja me këtë fanellë ishte si të jetoja për 12 vite në një ëndërr dhe brenda meje është gjithmonë ai fëmija që është i lumtur që të zbresë në fushë pasi ishte ëndrra e tij”, tregoi ndër të terja Bonuçi.