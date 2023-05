Sezon zhgënjyes i serialit “The Kardashians”- Kim Kardashian flet hapur për marrëdhënien me motrën e saj Kourtney pas përplasjes

Pas xhirimit të një prej sezoneve më ‘zhgënjyese’ të televizionit me familjen e saj, Kim Kardashian dha një inervistë dhe tregoi nëse ajo dhe motra e saj, Kourtney Kardashian, janë në marrëdhënie të mira.

Duke shkuar në premierën e 25 majit të sezonit të ri të The Kardashians , fansat e pyetën nëse Kim Kardashian dhe Kourtney Kardashian kanë një marrëdhënie të mirë së bashku?

Në trailerin e sezonit 3 të serialit Hulu, Kourt akuzoi Kim se e përdori martesën e saj me Travis Barker si një “mundësi biznesi”, duke e lënë motrën e asaj lënë në tension dhe ndjenja të lënduara.

“Ky sezon ka qenë ndoshta më emocionalja dhe zhgënjyesja ime nga brenda me familjen [ime] që nuk e kam parë apo përjetuar më parë,” tha Kim gjatë episodit të 16 majit të TODAY në lidhje me listën e re të shfaqjeve.

Ne jemi gjithmonë familje. Kështu jemi rritur ne. Por, jam gjithashtu krenare që të gjithë janë vërtet të prekshëm ndaj historisë tonë. Sepse jam e sigurt se shumë familje të tjera kanë kaluar gjëra të ngjashme, ndoshta në nivele dhe përvoja të ndryshme. Jam krenare që jemi ende kaq të hapur të ndajmë kaq shumë me publikun tonë.Është e qartë se ka stinë të ndryshme ku disa njerëz ndihen sikur kanë disa kufij dhe duan të mbrojnë disa gjëra, dhe njerëz të tjerë me të vërtetë duan të hapen dhe të ndajnë shumë më tepër. Jam kaq e bekuar që jemi kaq shumë prej nesh sa mund të respektojmë gjithmonë hapësirën e njëri-tjetrit.

This morning, @KimKardashian joins TODAY live for the opening of her @Skims pop-up shop!

She talks about how the brand has exceeded her expectations, what’s coming in season 3 of @kardashianshulu, and the grades she got in her midterms. pic.twitter.com/TU2rZaCXaP

— TODAY (@TODAYshow) May 16, 2023