“Unë thjesht shpresoj…kushdo që mund të fitojë”/ Biden mbështet “këdo që fiton” në zgjedhjet turke

Kur kandidoi për president, Joe Biden e quajti udhëheqësin turk Rexhep Tajip Erdogan një “autokratë” dhe tha se SHBA duhet të mbështesë kundërshtarët e Erdoganit.









Tani, me Erdoganin që kryeson në një balotazh të ngushtë për presidencën turke, Biden dhe ndihmësit e tij janë një grup i ndëshkuar. Kur ata janë të gatshëm të komentojnë, ata këmbëngulin se nuk po zgjedhin anë.

“Unë thjesht shpresoj … kushdo që fiton të fitojë”, tha Biden të dielën për votimin e raundit të parë në Turqi, një situatë që ai e krahasoi në mënyrë delikate me zgjedhjet e tij të vitit 2020. “Ka mjaft probleme në atë pjesë të botës tani”.

Ambivalenca e vështirë e ekipit Biden pasqyron një realitet të pakëndshëm. Po, Erdogan mund të jetë një sundimtar joliberal që ka dëmtuar demokracinë e vendit të tij. Por Turqia është gjithashtu një aleat i NATO-s me vendndodhje strategjike dhe lufta e Rusisë në Ukrainë dhe grindjet e vazhdueshme në Lindjen e Mesme do të thotë se Uashingtoni nuk mund t’i kthejë shpinën njeriut të fortë.

I përfshirë mbi këtë temë gjatë një konference me gazetarët të hënën, zëdhënësi i Këshillit të Sigurimit Kombëtar John Kirby dukej më neutral.

“Ne e përgëzojmë popullin turk për shprehjen e dëshirave të tyre në kutinë e votimit në mënyrë paqësore”, tha Kirby. “Populli turk duhet të vendosë se si duket qeveria e tyre”.

As Erdogani dhe as rivali kryesor Kemal Kiliçdaroğlu nuk fituan më shumë se 50 për qind të votave të dielën, duke i detyruar ata në balotazh më 28 maj.

Ish-zyrtarët dhe analistët amerikanë që kanë të bëjnë me ndihmësit e Biden-it thanë se kanë qëndruar nëna për preferencat e tyre muajt e fundit. Disa spekulojnë se shumë zyrtarë të administratës do të preferonin t’i jepnin lamtumirën Erdoganit për shkak të historisë së tij të zymtë mbi demokracinë dhe të drejtat e njeriut.

Thënë kështu, ata janë mjaft realistë për të ditur se Erdogani, i cili ka drejtuar Turqinë për dy dekada dhe ka kontroll të jashtëzakonshëm mbi median atje, ka të ngjarë të fitojë.

Kiliçdaroğlu nuk i përmbushi pritjet gjatë raundit të parë, duke i dhënë Erdoganit vrull për të shkuar në balotazh.

Një pjesë e kujdesit të administratës Biden për të folurit buron nga pretendimi standard i SHBA-së se Uashingtoni nuk ndërhyn në zgjedhjet e huaja përveç thirrjes së tyre për të qenë të lirë, të drejtë dhe jo të dhunshëm.

Por administrata gjithashtu mund të dëshirojë të shmangë sigurimin e karburantit për fushatën e Erdoganit. Udhëheqësi turk është i shkathët në përdorimin e antiamerikanizmit për të marrë vota; ai akuzoi opozitën se punon me Uashingtonin. Ai gjithashtu kritikoi ambasadorin amerikan Jeff Flake për takimin me Kiliçdaroğlu.

Megjithatë, Charles Kupchan, ish-zyrtar i lartë i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, tha se marrëdhënia midis Uashingtonit dhe Ankarasë është përmirësuar disi.

Pasi zvarriti këmbët e tij, lideri turk pranoi lejimin e Finlandës për t’u bashkuar me NATO-n dhe figurat politike suedeze shpresojnë se ai do të bëjë të njëjtën gjë për vendin e tyre sapo t’i kalojë presionet e zgjedhjeve.

Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kohët e fundit i dhanë dritën jeshile shitjes së programeve kompjuterike në Turqi për ta ndihmuar atë të përmirësojë avionët e saj luftarakë F-16.

“Unë mendoj se administrata e Bidenit do të jetë pragmatike dhe do të punojë me Erdoganin në masën e mundshme, duke e ditur se kjo është qeveria turke që ata kanë,” tha Kupchan.

Por Turqia mbetet në mosmarrëveshje me Shtetet e Bashkuara në një numër frontesh, duke përfshirë mënyrën se si t’i qasemi sfidave të vazhdueshme në Siri, për të mos përmendur Rusinë.

Turqia dhe Rusia në një farë mënyre i kanë thelluar lidhjet e tyre ekonomike pavarësisht sanksioneve të rënda perëndimore ndaj Moskës për pushtimin e saj në Ukrainë. Megjithatë, Erdogan është gjithashtu një bashkëbisedues i rëndësishëm midis Perëndimit dhe Rusisë, duke përfshirë një iniciativë të krijuar për të lejuar dërgesat e grurit.

Soner Cagaptay, një historian i cili ka autorë libra të shumtë mbi Turqinë, tha se me të gjithë këta faktorë në lojë, zyrtarët amerikanë duhej të ecnin me kujdes në raundin e parë dhe se ata ka të ngjarë ta mbajnë atë gjatë gjithë balotazhit.

“Politika e Uashingtonit ishte “mos bëj dëm”, me shpresën se ndoshta Kiliçdaroğlu do të fitonte, por ndoshta jo”, tha Cagaptay.

