Detaje nga vrasja e 15-vjeçarit në Gramsh/ Drejtuesit e shkollës kishin dijeni për konfliktin 2 mujor mes autorit dhe viktimës, por nuk morën masa

Detaje të reja janë mësuar nga ngjarja e ndodhur ditën e djeshme në Gramsh ku u vra me thikë një 15-vjeçar.









Ngjarja e ka pasur zanafillën dy muaj më parë ky dy të rinjtë të moshave 15-vjeç kishin debatuar me njëri tjetrin teksa argëtoheshin te makinat elektrike në qytet.

Sipas të dhënave nga grupi hetimor, ata kishin nisur debatin se kush do të argëtohej i pari në këtë qendër. Më pas, gjatë kësaj kohe ata kanë pasur debate me njëri tjetrin edhe në rrjetet sociale, duke përfunduar tragjikisht dje me një viktimë dhe të plagosur.

Ditën e djeshme mësohet se viktima ka dalë nga shkolla dhe është nisur për në shtëpi ku rrugës i kanë dalë përpara autori i ngjarjes.

Mësohet se viktima e ka qëlluar me grusht autorin dhe më pas ai ka nxjerrë thikën duke qëlluar atë dhe kushëririn e tij. Për pasojë 15-vjeçari ka ndërruar jetë pasi goditja ka qenë fatale ndërsa kushëriri i tij ka mbetur i plagosur. Ai është dërguar në spitalin e Traumës ku aktualisht është jashtë rrezikut për jetën.

Policia ka sekuestruar 5 aparatë celularë, 3 armë të ftohta, thikë dhe 2 përforcues grushti.

Burimet thonë se hetuesit po verifikojnë nëse përfaqësuesit e shkollës që frekuentonin të rinjtë kanë pasur dijeni për konfliktin mes tyre.