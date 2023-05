Dorëzohet ankimimi i parë në KQZ, ‘Bashkë Fitojmë’ kundërshton rezultatin e Maliqit

Përfaqësuesit e koalicionit opozitar “Bashkë Fitojmë” kanë dërguar ditën e sotme një ankimim në Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, duke mos pranuar rezultatin e zgjedhjeve në Maliq, për shkak të parregullsive në procesin zgjedhor, ku sipas tyre ndikoi në zgjedhjen e kryetarit.









Sipas ankimimit, në disa qendra votimi të Maliqit ka pasur fletë votimi të cilat duhet të ishin vlerësuar të pavlefshme për shkak të mungesës së vulave në anën e pasme.

Në ankesë shkruhet gjithashtu se numri i zgjedhësve nuk përputhet me numrin e fletëve të përdorura, e as me renditjen sipas makinerisë së identifikimit me fletët që janë marrë në dorëzim.

Kujtojmë që Bashkinë e Maliqit e fitoi kandidati i Partisë Socialiste, Gëzim Topçiu me 13,592 vota ose 66.37%, kundrejt kandidatit të “Bashkë Fitojmë” të dyshes Berisha-Meta Alfred Gega, i cili mori 6886 vota, ose 33.63%.