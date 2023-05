“Jam e sigurt në Serbi”, Fjoralba Ponari dhe Vesa Luma “i përvishen” Zhaklinës: Vendi ku ndihesh e mbrojtur ka përdhunuar mbi 20 mijë nëna shqiptare

“Jam e sigurt në Serbi sepse s’ka shqipe”. Kjo është deklarata virale e Zhaklin Lekatarit, e cila është cilësuar si antishqiptare nga shumë persona dhe të shumtë janë ata të cilët kanë shpërthyer kundrejt ish-opinionistes së Big Brother Vip.









Edhe figurat e njohur të ekranit nuk kanë qëndruar pa reaguar lidhur me këtë deklaratë të Lektarit. Së fundmi ka qenë këngëtarja Besa Luma, e cila ka ripostuar në Instagram foton e Zhaklinës nga Serbia, duke shkruar me ironi: Aty rri Zhaku dhe mos harro, merre me veten Cecen e sille në Himarë.

Gjithashtu, edhe moderatorja Fjoralba Ponari s’ka qëndruar pa u përfshirë duke e cilësuar si çnjerëzore këtë koment të Zhakut.

“T’i hedhësh kripë plagës, ende të hapur të mijëra shqiptarëve që kanë humbur familjarë, miq e të njohur në luftën e Kosovës, për shkak të sjelljeve shtazarake të një turme pa kokë, është anti-shqiptare dhe çnjerëzore. Një kujtesë e vogël, vendi ku po ndihesh e mbrojtur, ka vrarë mbi 10000 bije nënash, e përdhunuar mbi 20000 të tjera”, shkruan Fjoralba.

Ajo ka marrë një replikë edhe nga opinionistja e BBV2 e cila ia kthen: Pse nuk bërë asgjë kundër turmës shtazarake që më përdhunoi virtualisht për pesë muaj? Ku ishin statuset e tua?

Edhe për këtë koment të Zhakut Ponari ka pasur një përgjigje duke i thënë se ka qenë aty gjithmonë dhe asnjëherë nuk e ka përkrahur dhunën të asnjë forme.