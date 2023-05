Jeni vonë por doni të dukeni bukur, ja 3 mënyra për një grim të shpejtë kur jeni me nxitim

Të gjithë duam të kemi më shumë kohë për t’u kujdesur për veten, por orët e gjata të punës në ditë, punët e përditshme ose koha që kalojmë me fëmijët tanë ndonjëherë mund ta bëjnë këtë të vështirë.









Shikoni këshillat e mëposhtme nëse nuk keni kohën e nevojshme, por dëshironi të grimoheni pa pasur nevojë të kaloni orë të tëra para pasqyrës.

Një pamje natyrale

Siç e dini, gjëja e parë që duhet të bëni kur filloni çdo grim është të pastroni dhe hidratoni lëkurën tuaj.

Normalisht rekomandohet pastrimi i përditshëm i fytyrës, por kur nuk keni kohë dhe dëshironi të grimoheni shpejt në mëngjes, ju sugjerojmë ta shtyni këtë hap për një natë para se të flini.

Grimi i suksesshëm fillon me lëkurën e mëndafshtë. Për ta arritur atë është shumë e thjeshtë: përzieni një pikë grimi me kremin tuaj hidratues. Aplikojeni atë nga qendra e fytyrës nga jashtë.

Më pas përdorni pak më shumë nga përzierja poshtë syve si korrektor dhe në majat e hundës. Mos harroni të zgjidhni gjithmonë një grim të përshtatshëm për llojin dhe ngjyrën e lëkurës tuaj.

Pasi të keni përgatitur fytyrën, mund të aplikoni formën e grimit që ju përshtatet më shumë. Mjetet thelbësore për adhuruesit e grimit natyral janë kremi BB ose CC. Këto produkte hidratojnë dhe korrigjojnë defektet e lëkurës. Ato janë më të lehta në bazë, por garantojnë që lëkura juaj të bëhet e lëmuar.

Së fundi, duhet të aplikoni një skuqje që përputhet me tonin e lëkurës tuaj dhe një buzëkuq mat.

Një vështrim rrezatues

Siç u përmend në fillim të këtij artikulli, shikimi i përplasjes nuk është domosdoshmërisht sinonim i kalimit të orëve të gjata para pasqyrës. Në këtë grim të dytë sytë janë çelësi.

Si zakonisht, fytyrën duhet ta përgatisni me një make-up dhe hidratues të përshtatur me llojin e lëkurës tuaj.

Kur kërkoni të theksoni faqet tuaja, ju rekomandojmë të aplikoni një skuqje që përputhet me tonin e lëkurës tuaj.

Për vetullat, tendenca aktuale është që ato të mos i keni shumë të holla. Moda e sotme kërkon më natyrale. Ne ju sugjerojmë t’i pastroni ato. Me këtë lëvizje, ju do të kurseni të paktën 5 minuta nga koha juaj.

Nga ana tjetër, nëse keni vetulla të rralla, hijet janë ideale për të arritur një efekt të qetë dhe është më mirë sesa të përdorni laps. Aplikoni hijen me një furçë të sheshtë për vetullat. Për rimel, përdorni tone të ftohta. Mos harroni t’i kombinoni ato.

Për një grim perfekt në mbrëmje, përdorni hijet e errëta të syve të përziera me nuanca të ndritshme bronzi ose të artë. Duke përdorur një furçë, aplikoni rimelin më të lehtë në të gjithë kapakun, më pas aplikoni nuancën më të errët në skajin e jashtëm. Shtoni një strukturë të ndritshme me pluhur ari ose bakri.

Përfundoni me një prekje të rimelit të zi për të kompletuar pamjen. Për një pamje me shkëlqim, përdorni maskara voluminoze dhe ngjyra të lehta në buzët tuaja.

Një vështrim retro

Për look-un tonë të fundit të shpejtë të grimit, duhet të filloni me eyeliner dhe të vizatoni një vijë drejt këndit të jashtëm të syrit.

Për buzët, tregohuni të guximshëm me ngjyra të ndezura. Lini buzët me të njëjtën ngjyrë si buzëkuqi. Nëse keni buzë të holla, zgjasni pak vijën, vetëm një milimetër, për t’i përmirësuar ato. Filloni me një shkëlqim buzësh hidratues dhe përfundoni me një prekje buzëkuqi mat ose me shkëlqim.

Në verë, nuancat e ndritshme ose rozë e përmirësojnë pamjen tuaj. Në dimër, vini bast në tonet kafe.

Mos harroni se bukuria juaj nuk është vetëm në grim. Mund të dukeni bukur edhe pa aplikuar kozmetikë