‘Kapela’ kundër ‘Kungullit’/ Shteti mafioz i Bullgarisë arrin pikën e thyerjes

Kriza e fundit politike e Bullgarisë varet nga një ‘bombë’ në anë të rrugës, një ekspert izraelit i municioneve dhe kërcënimet me vdekje të stilit të Kumbarit. Personazhet kryesore janë kryeprokurori ‘banditë’ Ivan Geshev, i mbiquajtur “Kapela” dhe (po aq banditë) ish-kryeministri Bojko Borisov, i mbiquajtur “Kungulli”.









Të hutuar? Mos u shqetësoni, të gjithë janë. Por është padyshim një moment thelbësor për sundimin e ligjit në Bullgari dhe përpjekjet për ta kthyer vendin ballkanik me 7 milionë banorë në një demokraci të plotë, kështu që POLITICO do të përpiqet të zgjidhë kthesat e egra të dramës së lartë që nga 1 maji, kur Geshev pretendon se dikush u përpoq të hidhte në erë SUV-in e tij të papërshkueshëm nga plumbat ndërsa kalonte një kthesë në një rrugë fshati.

Në zemër të krizës qëndron roli shumë i rëndësishëm i kryeprokurorit. Geshev është identifikuar prej kohësh nga aktivistët kundër korrupsionit dhe pro-demokracisë si një nga pengesat më të mëdha për konvergjencën e Bullgarisë me normat e BE-së. (Ai është quajtur “Kapela” për shkak të veshjeve të kokës së tij të markës tregtare.) Gjatë verës së vitit 2020, ai ishte një nga objektivat kryesore të protestave masive në rrugë antimafia, ku demonstruesit kërkuan pa sukses dorëheqjen e tij.

Mafia e mbrojtur politikisht e Bullgarisë është e pranishme kudo dhe interesat e saj përfshijnë narkotikët, armët, kontrabandën e njerëzve dhe nxjerrjen e fondeve të BE-së. Për protestuesit, prokurorët e fuqishëm të Bullgarisë qëndrojnë në zemër të strukturës mafioze, duke siguruar gjithmonë që asnjë peshk i madh të mos sillet kurrë para drejtësisë në shtetin e kapur.

Që kur i mbijetoi protestave në rrugë të vitit 2020, Geshev është dukur pothuajse i pamundur për t’u larguar, pjesërisht për shkak se ai ka pasur një marrëdhënie të ngushtë me Borisovin, mjeshtrin kukull të politikës bullgare, të cilin ai e ndihmoi të dilte nga burgu vitin e kaluar. (Ish-truproja Borissov është quajtur “Kungulli” për shkak të kokës së tij masive.)

Por diçka tani ka këputur dhe ka shkaktuar një luftë civile në zemrën e errët të shtetit bullgar, e cila mund të ofrojë vetëm një fije shprese për ata që shpresojnë të pastrojnë stallat e Augjeut nga korrupsioni. Borisov fitoi ngushtë zgjedhjet në prill – të pestat në vend në dy vjet – dhe e emëruara e tij për kryeministre, ish-komisionerja e BE-së Mariya Gabriel, tha më 11 maj se ajo dëshiron që Geshev të largohet “për shkak të dëmtimit të prestigjit të gjyqësorit”.

Edhe pse ajo nuk ka gjasa të jetë ndonjëherë kryeministre sepse bisedimet e koalicionit të Borisovit po dështojnë, Geshev u kundërpërgjigj ashpër në një prezantim publik këtë javë, duke lënë të kuptohet se klasa politike tani po përpiqet ta vrasë atë dhe familjen e tij. Ai po sugjeron gjithashtu se është i gatshëm të hedhë fasulet mbi korrupsionin e nivelit të lartë.

Pra, a po përpiqet dikush ta vrasë?

Geshev rrëmbeu titujt kryesorë më 1 maj pasi zyrtarët pretenduan se ai i mbijetoi për pak një sulmi masiv me bombë në një kthesë në një rrugë, ku trafiku duhet të ngadalësohet. Zëvendësi i Geshev, Borislav Sarafov, me besnikëri pretendoi se kishte pasur një krater me diametër 3 metra dhe një ekspert izraelit balistik u thirr për të verifikuar sulmin. Megjithatë, shumë politikanë të opozitës dyshuan për teatër politik, me Geshev që ndërtoi një përrallë të rreme persekutimi ndërsa rryma politike kthehet kundër tij. Fotot e vendit të sulmit treguan disa djegie në anë të rrugës dhe dy pemë të copëtuara. Asen Vasilev, bashkëthemelues i partisë kundër korrupsionit “Ne vazhdojmë ndryshimin”, u tall me gazetarët se dikush po përpiqej të “friksonte lepujt”, ndërsa Atanas Atanasov, bashkëkryetar i partisë reformiste të Bullgarisë Demokratike, shtoi se ishte “e qartë dëshmi e vënies në skenë.”

Por kjo nuk është hera e vetme që Geshev thotë se jeta e tij ka qenë në rrezik?

Jo, ai ka më shumë akuza. Në prezantimin e tij publik të hënën, Geshev grisi një letër dorëheqjeje që ai tha se i ishte detyruar, duke u zotuar se do të përfundonte mandatin e tij të plotë deri në vitin 2026. Duke u lidhur me gjykatësin e vrarë sicilian, Giovanni Falcone, ai tha se kishte marrë kërcënime me vdekje, duke përfshirë një vërejtje kërcënuese se ai ishte vetëm në buzë të një shkëmbi dhe se “era po fryn”. Ai tha gjithashtu se kishte pasur pyetje të këqija për familjen e tij.

Geshev sugjeroi se Borisov kishte kërkuar gjithashtu ta joshte atë nga roli i tij i prokurorit për t’u bërë ambasador në Turqi ose Izrael. (Borissov, aktualisht jashtë pushtetit, mohon se ai kishte aftësinë për të bërë një ofertë të tillë.) Duke e paraqitur veten si një mbrojtës i pavarur i ligjit, Geshev u zotua të luftojë dhe të pastrojë vendin nga “plehrat e tij politike” në parlament. Duke e stilizuar veten si një kampion i kauzës euro-atlantike, Geshev e tallte Borisovin që i dha presidentit rus Vladimir Putin një qen në shenjë miqësie. “Edhe disa ish-kryeministra i dhanë këlyshë Putinit”, tha ai.

Prit pak, a nuk ishte Geshev dikur mbrojtësi i Borisovit?

Po, partia GERB e Borisovit ishte çelësi për ta futur Geshevin në rolin e tij në vitin 2019. Kur Borisov u arrestua vitin e kaluar në lidhje me një hetim nëse ai zhvati miliona leva nga një baron i kazinosë i quajtur Vasil “The Skull” Bozhkov, Geshev shpëtoi, me prokurorët që e cilësojnë çështjen si qesharake dhe të motivuar politikisht. Në të vërtetë, çështja u pa si provë klasike se si prokurorët bullgarë luajnë një rol kyç në mbrojtjen e peshqve të mëdhenj.

Por Borisov tani po mendon me sugjerimin që Geshev e shpëtoi, duke thënë se vendimi për lirimin e tij u mor në mënyrë të pavarur nga dy gjykata. “Papritmas del se Geshev më shpëtoi nga burgu! Ndoshta duhet të kisha qëndruar atje edhe dy ditë. A do që të kthehem edhe për dy ditë? Ndalo tani!” ai leh ndaj gazetarëve.

Nga ana e tij, Geshev tani ka inat. Në prezantimin e tij të hënën, ai bëri referenca me gjemba për “personin e Bojko Metodiev Borisov” në lidhje me kërcënimet ndaj tij dhe la të kuptohet se ai kishte fjalën e fundit nëse do të vazhdonte me një rast famëkeq të pastrimit të parave që përfshin Borisov dhe blerjen. të një prone të shtrenjtë në Barcelonë.

Pra, çfarë e ndezi përplasjen midis Borisovit dhe Geshev?

Kjo nuk është e qartë. Ka një mundësi që Borisov më në fund e pa që Geshev të ishte bërë një përgjegjësi e tillë, saqë duhej t’i bënte presion të lëvizte nëse do të shpëtonte të ardhmen e tij politike, të fitonte aleatë të besueshëm koalicioni dhe të ringjallte pozicionin e tij në skenën e BE-së.

Çfarë bën struktura ligjore e Bullgarisë për të gjitha këto?

Gjërat po ecin me shpejtësi. Sarafov, zëvendësi besnik i Geshev në ditën e bombardimit të supozuar në anë të rrugës, ka ndryshuar anë. Ai tani po kërkon dorëheqjen e shefit të tij dhe ka paraqitur një raport me prokurorët e qytetit të Sofjes në lidhje me krimet e supozuara nga Geshev, duke përfshirë regjistrimet e përhapura të paligjshme. Duke pasur parasysh ndjeshmërinë e çështjes, atij i është dhënë mbrojtje edhe nga ministria e drejtësisë e Bullgarisë.

Po, e keni lexuar mirë: Ministria e Drejtësisë e Bullgarisë po mbron zëvendësprokurorin nga shefi i tij. “E njoh zotin Geshev dhe pikërisht për këtë deklaroj se kam frikë për jetën time”, tha Sarafov, duke shtuar se ai i dinte “metodat” e Geshev dhe këmbëngul se Geshev ishte “i paqëndrueshëm”. Nga ana tjetër, Geshev i ka kërkuar Këshillit të Lartë Gjyqësor të Bullgarisë të marrë masa disiplinore kundër Sarafov, një njeri për të cilin ai pretendon se është “tradhtar i popullit bullgar”.

Sindikata e gjyqtarëve të Bullgarisë e ka dënuar Geshevin si të papërshtatshëm për pozicionin e tij për shkak të “mungesës së plotë të cilësive profesionale dhe morale”, duke thënë se konferenca e tij për shtyp të hënën tregoi “talentet teatrale” por zbuloi se motivimet e tij ishin personale dhe politike. Sindikata bëri thirrje gjithashtu për një zëvendësim të Këshillit të Lartë Gjyqësor që emëron kryeprokurorin.

Çfarë ndodh më pas?

Në një botë ideale, prishjet e jashtëzakonshme do të shkaktonin një rishikim rrënjësor të sistemit gjyqësor bullgar, dhe ndoshta edhe ndryshim kushtetues. Por pika aktuale e thyerjes ende nuk është parë. Është e mundur që Këshilli i Lartë Gjyqësor i Bullgarisë t’i nënshtrohet presionit politik dhe të kërkojë largimin e Geshev, por nuk është aspak e qartë se kush do ta drejtojë politikisht shfaqjen dhe Geshev thotë se ka papastërti mbi anëtarët e SJC-së. Borisov nuk ka gjasa të jetë në gjendje të formojë një qeveri dhe vendi mund të vendoset për zgjedhjet e tij të gjashta në dy vjet në muajt e ardhshëm. Zbulimet e mëdha të praktikës kriminale gjithashtu mund ta shtyjnë këtë çështje.

Vetë Geshev është shumë kokëfortë dhe nuk ka gjasa që thjesht të heqë dorë. “Për mua e vetmja gjë e rëndësishme është të punoj për popullin bullgar. Unë do ta përfundoj mandatin tim pa marrë parasysh gjithçka”, tha ai të hënën.

