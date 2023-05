Lexoni faqen e parë të “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” dhe “Panorama Sport”

Në faqen e parë të “Gazeta Shqiptare” do të lexoni:









“ZERI I AMERIKES”: PARTIA DEMOKRATIKE NE GJENDJE TE RENDE, E PËRÇARE DHE PA ALTERNATIVE

EKSPERTET NE “VOA”: 14 MAJI, HUMBJA E OPOZITES NGA BOJKOTI I QYTETAREVE

Ekspertët: Në 15 bashki kryesore nuk ka konkurrencë dhe as llogaridhënie. PS humbi 46 mijë vota në krahasim me 2021, PD doli me 200 mijë vota më pak

“Jam me kokën ulur para demokratëve”

Tabaku: Mosreflektimi i PD bumerang politik, fshehja pas alibive nuk na bën fitues në zgjedhje

“Nuk arritëm dot të jepnim alternativë përbashkuese”

Kandidati i “Bashkë Fitojmë”: Babai i rivalit, shef regjimi në IEVP

Shkëlqim Hoxha i Rrogozhinës denoncon: Kutia e burgut e manipuluar. S’njoh rezultatin

U rendit i treti në Tiranë

Arlind Qori: Asnjë parti s’ka qenë kaq e korruptuar sa PS dhe qeverisja e Ramës