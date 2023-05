Princi Harry – Meghan Markle/ Pothuajse “aksident katastrofik me makinë” pasi u ndoqën nga paparacët

Princi Harry dhe Meghan Markle u përfshinë në një ndjekje “pothuajse katastrofike” me makinë pasi ndiqeshin nga paparacët.

Sipas një raporti të CNN, ndjekja pasoi menjëherë pas ceremonisë së ndarjes së çmimeve në Ballroom Ziegfeld në Nju Jork. Ishte shfaqja e tyre e parë publike që nga kurorëzimi i mbretit Charles.

Në një deklaratë, zëdhënësi i Sussex tha se ndjekja ka zgjatur për më shumë se dy orë dhe ka rezultuar në një situatë të rrezikshme, pasi ka pasur përplasje mes shoferëve dhe këmbësorëve.

Prince Harry and his wife Meghan Markle were in a “near catastrophic car chase” involving paparazzi in New York on Tuesday night, his spokesperson says https://t.co/bPH05054ru

