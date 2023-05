Stilet më të spikatura të dizajnit të brendshëm që duhet të dini

Mësoni historinë dhe elementët kryesorë të dizajnit









Stilet e dizajnit të brendshëm vijnë dhe shkojnë, por disa prej tyre kanë ekzistuar për dekada dhe nuk tregojnë shenja ngadalësimi. Nga pamjet elegante bashkëkohore deri te dizajnet skandinave, çdo stil ka karakteristikat e veta që e ndihmojnë atë të dallohet.

Ndërsa dekorimi i shtëpisë tuaj mund të jetë një mundësi emocionuese për të shprehur stilin tuaj personal, mund të jetë gjithashtu frikësues. Ndoshta keni një ide në mendje, por nuk dini si ta përcaktoni stilin tuaj ideal. Ose ndoshta po kërkoni të ridekoroni një zonë në shtëpinë tuaj, por nuk jeni të sigurt se si ta plotësoni dekorin tuaj ekzistues.

Përdorni këto estetikë të përjetshme si frymëzim për projektin tuaj të ardhshëm të dekorimit të shtëpisë.

Dizajni skandinav

Kur dëgjoni “stilin skandinav”, mendja juaj mund të shkojë drejt e te IKEA, por kjo estetikë minimaliste shkon përtej mureve të bardha. Për të arritur këtë pamje komode nordike, luani me dritën natyrale, pyjet e ngrohta dhe ngjyrat e heshtura. Zgjidhni mobilje dhe aksesorë që theksojnë funksionin mbi dekorimin. Hygge, një element kyç i dizajnit skandinav, ka të bëjë me krijimin e komoditetit. Inkorporoni qilima prej pellushi dhe vendosni batanije për një vend të ngrohtë e për t’u çlodhur.

Është një estetikë shumë e bukur, por ndonjëherë mund të ndjehet e ftohtë. Sugjerohet përdorimi i pëlhurave teksturale, shtresa dhe aksesorë për ta ngrohur atë.

Dizajni industrial

Frymëzuar nga Revolucioni Industrial, ky stil i dizajnit të brendshëm fokusohet në planet e hapura të dyshemesë, tavanet e larta dhe duke i sjellë jetë të re komponentëve ekzistues si muret e ekspozuar me tulla ose dyshemetë prej betoni. Përdorni materiale si; lëkurë për mobilje, metale të përziera për ndriçim dhe pajisje. Kthehuni te dritat e mbyllura në kafaz për të bashkuar stilin.

Dizajni tradicional

Dizajni tradicional është pikërisht ai; një stil klasik që përdor aspektet e dizajnit që kanë mbetur të njohura pa marrë parasysh periudhën kohore. Harroni linjat e ashpra dhe ngjyrat e ftohta; Ky stil synon dekor, simetri dhe funksionalitet të përjetshëm. Dekorimi tradicional shpesh përdor drurë më të errët, ngjyra neutrale ose letër-muri me modele delikate në mure dhe tone xhevahiri për thellësi. Veçoritë arkitekturore, të tilla si hekuri, formimi i kurorës, këmbët e kthyera dhe kabineti me panele, janë gjithashtu tipike për dizajnin tradicional.

Dizajni bashkëkohor

Shumë njerëz përdorin termat modern dhe bashkëkohor në mënyrë të ndërsjellë. Megjithatë, dizajni bashkëkohor është me të vërtetë ajo që po ndodh në botën e dizajnit në momentin aktual. Nga ana tjetër, dizajni modern i referohet dizajnit që u zhvillua nga fillimi deri në mesin e shekullit të 20-të. Stili bashkëkohor përcaktohet nga tendencat moderne në zhvillim dhe priret të jetë neutral, i hijshëm dhe minimal.

Elementet që kontribuojnë në stilin bashkëkohor përfshijnë paraqitjet e hapura, linjat e drejta, sipërfaqet me shkëlqim dhe shumë hapësirë me pak zbukurime. Ngjyrat më të njohura për dizajnin bashkëkohor janë neutralet dhe nuancat e zezë dhe e bardhë. Shtimi i ngjyrave në dekorin tuaj mund ta bëjë pamjen të ndjehet më tërheqëse.

Bregdetar

Sillni plazhin në shtëpinë tuaj pavarësisht sa larg jetoni nga bregu me një stil dizajni bregdetar. Ky stil bregdetar imiton një mënyrë jetese me ngjyra dhe tekstura të lehta. Përfshi nuancat e ngjyrës blu dhe të bardhë, pëlhura natyrale me teksturë si liri dhe pambuku, dhe motive sendesh që mund të gjeni në plazh, si p.sh. koral, guaskë.

Boho

“Boho” është shkurtim për Bohemian dhe i referohet një stili jetese me shpirt të lirë dhe që thyen rregullat. Stili përfshin ngjyra të pasura, modele të ngarkuara dhe dekor të larmishëm. Ndërkohë që nuk ka rregulla për dekorin në stilin boho, ka disa udhëzime për t’ju ndihmuar të filloni.

Tonet e pasura të bizhuterive, të tilla si vjollca, jeshile dhe e kuqe, janë një mënyrë e shkëlqyer për të shtuar pak luks. Më pas plotësoni me qilima marokene ose arti makramé në mur, të mbledhura nga udhëtimet. Qëllimi i stilit boho është një pamje e relaksuar, e mbledhur me kalimin e kohës, me ndikime si glam ashtu edhe retro. Përfundoni hapësirën me botanikë që do t’i japin jetë hapësirës tuaj.

Art Deco

Nëse keni parë ndonjëherë “The Great Gatsby”, do të dalloni estetikën e modës së lartë që është Art Deco. Epoka e pasur e Art Deco zgjati nga fillimi i viteve 1920 deri në fund të viteve 1930. Ishte një kohë magjepsëse, me dizajn të brendshëm që shfaqte forma gjeometrike, ngjyra të pasura, metalike të ndezura dhe sipërfaqe luksoze. Për të zbutur stilin, sugjerohet përdorimi i një palete neutrale për të mbajtur ballafaqimin e modeleve dhe pajisjeve të guximshme të freskëta, por më pak të rënda.

Rural francez

Megjithëse mund të mos shikoni nga dritarja dhe të shihni fushat e pafundme të livandës së Provence, brendësia e shtëpisë tuaj mund t’ju transportojë në fshatin e bukur francez. Stili francez-rural nxjerr një elegancë të rastësishme dhe tërheqëse. Ky stil sjell bukuri historike në shtëpi duke përdorur një përzierje tonesh të heshtura, modele të buta dhe detaje të vjetra të frymëzuara nga fshati francez. Ndërsa i ngjashëm me stilet e shtëpive në fermë, vendi francez merr një qasje më femërore, më të sofistikuar.

Mobiljet me dru të gërryer dhe sipërfaqe me bojë të copëtuar janë çelësi i një hapësire të frymëzuar nga fshati francez. Balanconi dekorin fshatar me një llambadar kristali ose pasqyrë të praruar.

Përgatiti: Eva Ikonomi